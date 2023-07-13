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Судостроение и судоходство

Завод «Нефтефлот» сдал промерное судно «Створ» проекта RDB 66.62

Государственная приемочная комиссия 13 июля приняла промерное судно «Створ» проекта RDB 66.62, построенное на заводе «Нефтефлот» (Самарская область) по заказу ФКУ «Речводпуть» для Администрации Беломорско-Балтийского бассейна внутренних водных путей.

 © paluba.media

Серия из восьми судов данного проекта строится по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». «Створ» — шестое судно, построенное по госконтракту № 05Ф/11 — ГК/2020.

Следующие поставки судов проекта предназначены для Администраций Амурского, Беломорско — Онежского и Обь — Иртышского бассейнов внутренних водных путей.

Промерное судно для проведения гидрографических изысканий предназначено для выполнения следующих работ:

  • выполнение промерных работ, полевых и камеральных изыскательских работ с размещением на борту русловой изыскательской партии.
  • выполнение съемочных и промерных работ на мелководных участках осуществляется дополнительным мелкосидящим промерным катером, входящим в комплектацию судна;
  • контроль состояния судового хода на внутренних водных путях и акваториях портов.
Источник: https://paluba.media/news/52730

Самарская область, Нефтефлот, промерное судно, RDB 66.62
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