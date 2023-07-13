Завод «Нефтефлот» сдал промерное судно «Створ» проекта RDB 66.62
Государственная приемочная комиссия 13 июля приняла промерное судно «Створ» проекта RDB 66.62, построенное на заводе «Нефтефлот» (Самарская область) по заказу ФКУ «Речводпуть» для Администрации Беломорско-Балтийского бассейна внутренних водных путей.
Серия из восьми судов данного проекта строится по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». «Створ» — шестое судно, построенное по госконтракту № 05Ф/11 — ГК/2020.
Следующие поставки судов проекта предназначены для Администраций Амурского, Беломорско — Онежского и Обь — Иртышского бассейнов внутренних водных путей.
Промерное судно для проведения гидрографических изысканий предназначено для выполнения следующих работ:
- выполнение промерных работ, полевых и камеральных изыскательских работ с размещением на борту русловой изыскательской партии.
- выполнение съемочных и промерных работ на мелководных участках осуществляется дополнительным мелкосидящим промерным катером, входящим в комплектацию судна;
- контроль состояния судового хода на внутренних водных путях и акваториях портов.
Источник: https://paluba.media/news/52730
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