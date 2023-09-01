В Тюмени открылись новые школы

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Три новые школы открылись в Тюмени к началу 2023-2024 учебного года. Это учебные заведения в мкрорайоне Тура на 1 тыс. 500 мест (СОШ № 67), в мкрорайоне Ямальский-2 на 1 тыс. 200 мест (гимназия № 4), в микрорайоне Плеханово на 1 тыс. 500 мест (СОШ № 95).

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В Тюмени открылась школа на 1 тыс. 501 место в районе Тура. Новое учебное заведение находится на ул. Западносибирской, 24 в Тюмени. Здание рассчитано на обучение детей по трем ступеням (начальная, средняя и основная школа) в одну смену. Школа построена с применением новейших наработок в области строительства образовательных учреждений с учетом современных мировых стандартов. Высокая оснащенность школы, просторные кабинеты и коридоры. Помимо учебных кабинетов, для обучающихся предусмотрены уникальные помещения: тренажерный зал, зал для занятий борьбой, помещение звукозаписи, в которых можно провести время с пользой для здоровья и раскрытия внутренних талантов.

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Строительство школы в мкр. Тура на 1501 ученика начали в сентябре 2021 года. Специально под проект на тюменском заводе ЖБИ-3 создали и запустили в серию 9-метровую железобетонную панель. Новая разработка позволила в кратчайшие сроки собрать каркас здания.

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© vsluh.ru

Школу на 1200 мест в микрорайоне Ямальский-2 на ул. Арктической начали строить в 2021 году. Она состоит из трёх блоков: два учебных блока объединены административным. Начальные классы будут учиться отдельно от среднего и старшего звена. В административном блоке разместятся спортзал, актовый зал, столовая и другие помещения.

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Школа построена рядом с детским садом «Снежинка », который был открыт в конце прошлого года. Из трёх вариантов отделки фасада был выбран самый яркий. В нём спокойные тона сочетаются с жёлтыми и красно-оранжевыми цветами.

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Конструктивно здание схоже с открытой в январе этого года школой в мкр. Ново-Патрушево , но по дизайну они серьёзно отличаются.

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Общая площадь школы составляет 20,2 тыс. кв м, три блока функционально связаны друг с другом. В зданиях размещены кабинеты для профильного изучения предметов, библиотека, актовый зал на 150 человек, спортзал, столовая на 600 мест и медпункт.

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На прилегающей территории выделены зоны для занятий спортом, игровых площадок, а также места для тихого отдыха. Школа в Тюмени построена в рамках инвестиционного проекта, который предусматривает создание крупного жилого района для 178 тыс. человек.

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Проект школы включал в себя и строительство нового четырёхсотметрового участка ул. Арктической.

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Новую школу на 1 тыс. 500 мест в микрорайоне Плеханово построили по оригинальному проекту, разработанному подрядной организацией ООО «СИПЭК». Уникальность школы заключается в том, что это единственный проект на 1500 учебных мест в Уральском федеральном округе. Здание представляет собой замкнутый круг с внутренним двором, в котором будут размещены скамейки, входные группы, большие витражи. Организован отдельный вход в начальную школу.

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Строительство школы началось в марте 2022 года. Объект состоит из шести блоков разной этажности: три блока — три этажа, еще три — четыре.

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Новая школа построена в активно развивающемся микрорайоне Плеханово. В прошлом году я писал, что здесь был построен первый в России жилой дом с использованием инфраструктурных облигаций . Для нужд школы и жителей новых домов здесь построена улица длиной 600м.

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В публикации использовались личные фотографии.