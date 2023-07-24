В Красноярском крае начинается бурение Байкаловского месторождения

Крупнейшее нефтедобывающее предприятие Красноярского края, «РН-Ванкор», приступает к бурению на Байкаловском месторождении проекта «Восток Ойл».

На данный момент на кустовой площадке № 4 осуществляется установка новой буровой установки отечественного производства в арктическом исполнении.

Начальные запасы газа Байкаловского месторождения составляют 81 миллиард кубических метров, нефти — почти 43 миллиона тонн. На месторождении продолжаются геологоразведочные работы, в ходе которых уже пробурены две поисково-оценочные скважины и три разведочные скважины.

Первый этап опытно-промышленных работ включает бурение шести эксплуатационных скважин, на которых будет проведено дополнительное исследование недр: отбор керна, расширенный комплекс геофизических и гидродинамических исследований, направленных на уточнение геологического строения Байкаловского месторождения. Результаты выполненных работ позволят планируется получить прирост запасов, уточнить программу бурения и прогноз добычу нефти и газа.

Вовлечение в разработку новых нефтегазовых активов Пайяхского кластера является важным этапом в развитии проекта «Восток Ойл».