«Пермская судоверфь» отправила в Москву ещё пять причалов для электросудов

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Пять причалов Ecostation отправились в Москву, до конца лета по этому же маршруту проследуют еще пять.

Напомним, инновационные причалы спроектированы специально для причаливания электросудов Ecobus. Сооружения предусмотрены для посадки и высадки пассажиров, а также для подзарядки электрических речных трамваев. В рамках контракта с Департаментом транспорта Москвы АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» (дочерняя компания ООО «ВодоходЪ») создает транспорт и инфраструктуру для развития речного сообщения столицы. Производством инновационного флота занимается ООО «Эмпериум», а ООО «Пермская судоверфь» приняло участие в разработке проектно-конструкторской документации и непосредственно ведет строительство серии остановочных комплексов.

В 2022 году ПСВ приступила к реализации проекта по строительству высокотехнологичных причалов. Четыре из них были отправлены в столицу в августе прошлого года и сейчас устанавливаются на Москве-реке. В мае с началом этого сезона навигации ООО «Пермская судоверфь» отгрузила в Москву партию из 5 остановочных комплексов для электросудов. С каждой следующей партией срок изготовления причальных сооружений сокращается. В этот раз остановки изготовили за 4 месяца. Причалы прибудут на место в течение 12 дней.

В зависимости от размеров остановки рассчитаны на 42 или 80 пассажиров каждая. Внутри остановочных комплексов предусмотрено все для комфортного ожидания своего рейса: буфеты, санузлы, встроенные в кресла USB-розетки, возможность подключения к сети интернет по wi-fi и другие современные решения. На строительстве причалов задействовано порядка 250 человек.

Работа Пермской судоверфи в регионе была возобновлена по инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина. Сопровождением проекта по развитию судостроительной отрасли региона занимается «Фонд развития Пермского края». В этом году «Пермская судоверфь» получила статус резидента Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь».