В Москве заработало новое производство медицинской рентгенодиагностической техники. Завод построили за два года, он охватывает полный цикл — от изготовления комплектующих до сборки готовых аппаратов.

За реализацию отвечала компания «С.П.ГЕЛПИК». Под проект выделили около гектара земли на льготных условиях, дополнительно привлекли инвестиционный кредит.

Ежегодно площадка рассчитана на выпуск не менее 400 единиц оборудования. Уровень локализации уже достиг 85%, а к 2030 году его намерены поднять до 100%, уточнили в Правительстве Москвы.

Ассортимент включает флюорографы, маммографы, рентгенодиагностические комплексы, С-дуги и томографы. Отдельного упоминания заслуживает первый отечественный МРТ открытого типа на постоянном магните — разработка вошла в топ-10 российских изобретений XXI века.

Технику поставляют по всей стране — от западных границ до Дальнего Востока. Оборудование работает на станции «Восток» в Антарктиде и в новых регионах. «С.П.ГЕЛПИК» остается крупнейшим производителем медтехники в столице.