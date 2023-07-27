Отечественные суперконденсаторы ИКЭ

Ещё в конце 20 века инженерами группы компаний «Эконд» был разработан новый тип конденсаторов на основе использования фундаментального эффекта, так называемого эффекта двойного электрического слоя (ДЭС). Новый тип конденсаторов назвали ИКЭ — Импульсный Конденсатор Энергоемкий. Позже аналоги ИКЭ стали называть молекулярные конденсаторы (МК), молекулярные накопители энергии (МНЭ), ионисторы, суперконденсаторы.

В конце 2002 года группой амбициозно настроенных коллег была скопирована (украдена) технология изготовления ИКЭ. Но полностью технологию скопировать не удалось. Впоследствии, это сказалось на качестве изделий — аналогов ИКЭ. Именно некачественными аналогами было подорвано отношение к Импульсным Конденсаторам. Ряд крупнейших потребителей отказались от их использования, хотя экономический эффект от внедрения ИКЭ был положительный.

Конечно, есть и другие трудности у компании «Эконд». Это, прежде всего качество материалов и наполнителей. В своё время из-за демпинга цен азиатскими компаниями, закрылись производства в России качественного сырья. После этого цены на сырьё поднялись. Само качество сырья у тех же азиатов оставляет желать лучшего.

В условиях импортозамещения и роста независимости России от различных санкций и зарубежных поставщиков целесообразно развивать направление отечественных Импульсных Конденсаторов Энергоёмких. Тем более, что у Эконда есть новые разработки. Так же ИКЭ можно совместить с АКБ электромобиля для рециркуляции энергии при торможении.

На сегодняшний день конденсаторы ИКЭ активно используются в рентген аппаратах, томографах, в спецтехнике, в авиастроении, в ИБП, на автомобилях, на железнодорожном транспорте, метрополитене, на АЭС, на электроподстанциях.

В чём же преимущество ИКЭ перед аналогами, в том числе и зарубежными?

ИКЭ не содержит токсических веществ и драгметаллов.

Экологически, взрыво и пожаробезопасно.

Большой срок службы.

Аналогов ИКЭ по техническим характеристикам до 800 вольт на сегодняшний день до сих пор нет.

Основы конструкции, технологии и применения ИКЭ запатентованы как в России, так и за рубежом.

Руководство группы компаний «Эконд» предлагает сотрудничество в разработке и производстве отечественных накопителей энергии для электротранспорта.