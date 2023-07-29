Российские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по лингвистике

На церемонии закрытия 20-й Международной олимпиады по лингвистике объявили имена медалистов состязания. Российские участники завоевали четыре награды.

Золото получили Элеонора Степанова из Москвы и Артем Бойко из Санкт-Петербурга. Серебро у Виктории Зубковой из Москвы, а ученик столичной школы Александр Шлыков удостоен бронзовой медали.

Состязание проходило в Болгарии среди команд более чем из 30 стран мира. Ребятам предстояло показать свои знания в двух турах. В первом, индивидуальном, участникам нужно было выполнить 5 лингвистических задач. Командное испытание включало в себя одну большую задачу, которую члены сборной решали вместе.