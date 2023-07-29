«Полимех» поставил линию для переработки отходов плёнки в Оренбургскую область

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Московская компания «Полимех» отгрузила технологичную линию для переработки плёночных материалов и биг-бэгов производительностью до 500 кг/ч в Оренбургскую область.

Поставленная линия предназначена для дробления и отмывки сырья с дальнейшей грануляцией. Комплекс оснащён ленточным транспортёром с металлодетектором и дробилкой. Отходы пластмасс очищаются через подогреваемую и флотационную мойку с выводом грязи, шнековую интенсивная мойку.

Помимо этого, линия имеет пресс-отжим с ворошителем, циклон-накопитель и такие опции, как экструдер-компактор, вакуумная дегазация, безостановочный фильтр расплава, а также горячую водокольцевую торцевую резку, пневмотранспорт и фасовку.

В состав линии для переработки биг-бэгов и плёнки входят ленточный транспортёр С-ЛТР-800М с металлодетектором, дробилка SLF-750U, интенсивная мойка С-МШ-600, подогреваемая мойка С-ИМП-500, ванна флотации с выводом грязи С-ПМФК-400, пресс-отжим с ворошителем С-РО-37, пневмовыгрузка С-ПНЗ-5, циклон-накопитель С-ЦН-80, экструдер-компактор SLE-130/K90, безостановочный фильтр расплава NF-500N, торцевая резка SL-TR-E и автоматическая пневмофасовка С-ПФ-2.

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Отличительной особенностью данной линии является высокая производительность и энергоэффективность, а также противоточная технология загрузки и универсальность линии (работа со многими видами плёночных материалов). Сенсорное управление линии работает на базе контроллёра, а переход с одного материала на другой занимает минимальное количество времени нажатием на одну кнопку, так как базовые режимы запрограммированы для различных типов и видов сырья с возможностью удалённого доступа и мониторинга работы. Также присутствует система транспортировки готовой продукции в фасовочную тару.

Компания «Полимех» занимается производством оборудования для вторичной переработки пластмасс с 1995 года. За это время предприятие помогло сотням компаний найти качественное оборудование для расширения производственной базы и предоставило множеству людей возможность для начала собственного успешного бизнеса, связанного с переработкой пластиковых отходов.