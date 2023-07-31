Так выглядит новейший российский спорткар Rossa

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Пять дней назад в Сети появились патентные изображения перспективного отечественного спорткара Rossa, а сейчас прототип автомобиля показали вживую. Фотографий всего две, но по ним легко оценить дизайн.

Не сказать, чтобы экстерьер был уникальным, но выглядит автомобиль как минимум интересно. Тут развитый сплиттер под передним бампером, широкие воздухозаборники и узенький капот, под которым виднеется двигатель (а над капотом — большой «плавник»).

Главный конструктор Rossa — Игорь Ермилин, который ранее трудился главным конструктором в Marussia Motors. Не удивительно, что в Rossa можно отыскать черты Marussia B1. Официальных данных о двигателе нет. Marussia B1 оснащалась 240-сильным V6 объемом 3,5 л от Nissan. Судя по фото, у Rossa тоже V-образный мотор и, вероятно, тоже шестицилиндровый.

Напомним, патентообладателем бренда Rossa является известный автогонщик Роман Русинов.

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