В Подмосковье открылся первый областной урологический центр

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В Московской области начал работать первый в регионе областной урологический Центр эндоскопических и лазерных технологий, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Он создан в Жуковской городской клинической больнице и предназначен для проведения плановых и экстренных операций пациентам с заболеваниями мочеполовой системы.

«Новый урологический Центр в Жуковской больнице сосредоточит на себе все сложные урологические патологии. Здесь будут проходить лечение пациенты со всей Московской области — в год порядка 4,5 тыс. человек.

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Жуковская городская клиническая больница

Центр оснащен современной медицинской техникой — видеоэндоскопической, лазерной и ультразвуковой, сформирована команда специалистов экстра-класса, многие из которых прошли зарубежные стажировки, в том числе по роботической хирургии.

Кроме того, в новом урологическом Центре работает рентген-операционная. Там выполняются оперативные вмешательства под ультразвуковым и рентген-телевизионным контролем, что особенно важно для качественного удаления новообразований, сложных камней из мочеполовой системы.

Врачи оказывают медицинскую помощь пациентам с заболеваниями почек, мочевого пузыря, простаты, репродуктивных органов.

«В нашем Центре выполняется весь спектр высокотехнологичных операций по профилю «урология» в соответствии с рекомендациями и протоколами международного профессионального урологического сообщества.

Современное оснащение операционного блока позволяет проводить малоинвазивные реконструктивно-пластические операции при гидронефрозе, опущении почки, новообразованиях почек, мочевого пузыря, простаты и репродуктивных органов. На поток поставлено удаление камней из почек — причем, как неинвазивное, с использованием лазера и гибких эндоскопов, так и малоинвазивное, через 2 небольших прокола», — рассказал главный уролог, онкоуролог Московской области Рамис Фатихов.

Лечение в центре проводится бесплатно, по полису ОМС. Направление на плановую госпитализацию пациенту выдаст лечащий врач при наличии медицинских показаний.