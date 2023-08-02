Сделано на КМЗ: турбокомпрессоры для ЯМЗ

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/6TwuGE_cLto

Успешная реализация субсидий специалистами КМЗ — на производственном холдинге изготовили опытные образцы 3 типов турбокомпресоров, аналогов чешских С21, С13 и немецкого BORG WARNER.

Мы покажем вам ограниченную опытную партию по 10 штук каждого типа. Заказ на изготовление турбокомпрессоров на КМЗ получили примерно год назад. Столько времени потребовалось, чтобы провести обратное проектирование изделий, создать конструкторскую документацию, изготовить опытные образцы, провести исследования и предварительные испытания.

Турбокомпрессоры уже представили на главной отечественной промышленной выставке «Иннопром» — они полностью готовы, что называется «в железе». Но специалисты Кингисеппского машиностроительного завода люди не слова, а дела. И полностью успешно завершенным проект, здесь на КМ3, мастера будут считать только после заводских и приемочных испытаний.