Смоленск протестировал автобус «НЕФАЗ»

В Смоленске завершилась тестовая эксплуатация газомоторного автобуса НЕФАЗ-5299-40-57, производимого ПАО «НЕФАЗ», дочерним предприятием КАМАЗа в Башкирии.

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Автобус НЕФАЗ-5299-40-57 был передан для тестовой эксплуатации в адрес МУП «Автоколонна-1308» сроком на два месяца.

Автобус тестировался на различных маршрутах Смоленска и за время испытаний перевез свыше 19,5 тыс. пассажиров, проехав в общей сложности 9,9 тыс. км. Пробная обкатка пассажирской техники проводилась в рамках реализации транспортной реформы. По ее результатам специалисты МУП «Автоколонна-1308» предоставили отчет для администрации Смоленска, в котором отметили преимущества автобуса НЕФАЗ-5299-40-57. В частности, были высоко оценены динамические качества автобуса, прекрасная управляемость, плавность хода, виброзащита, эргономика рабочего места водителя и комфортный салон для пассажиров.

Рестайлинговый газомоторный низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-57 создан, чтобы обеспечивать городскую мобильность с заботой об экологии, тишине и комфорте для пассажиров. Широкие дверные проемы способствуют более быстрой посадке пассажиров в салон. Кузов наклоняется в сторону дверей для удобного входа, широкая накопительная площадка позволяет размещать крупногабаритный груз, велосипеды и детские коляски. Широкая площадь остекления делает салон более светлым, открывает большую видимость, что вкупе с просторным салоном и удобными сиденьями делает поездку комфортной для пассажиров. В вечернее время салон освещается светодиодными светильниками. Материалы, используемые для производства автобусов «НЕФАЗ», долговечны и безопасны. Автобус разработан для удобного перемещения всех категорий пассажиров и полностью соответствует программе «Доступная среда». Общая пассажировместимость автобуса — 96 человек, 29 мест предусмотрены для сидящих пассажиров.

Справка:

Модель НЕФАЗ 5299-40-57 является одной из самых востребованных в продуктовом портфеле КАМАЗа. Учитывая новые условия, автобусы поставляются с санкционно устойчивыми компонентами отечественного производства и компонентами из дружественных стран. В компании своевременно были решены вопросы импортозамещения. Сегодня КАМАЗ готов поставлять в российские регионы современный комфортабельный пассажирский транспорт, покрывая спрос и обеспечивая технологический суверенитет страны.