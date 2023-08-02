На ССЗ «Вымпел» завершены испытания головного катера для МЧС

На судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) завершены испытания головного катера проекта МС001, построенного в интересах Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

© www.aoosk.ru

В ходе приёмочных испытаний комиссия, в которую вошли специалисты управления безопасности людей на водных объектах МЧС, ГИМС, и представители военной приёмки, проверила ходовые качества, скоростные характеристики, манёвренность катера, работу систем и навигационного оборудования.

В рамках продолжающегося серийного производства катеров проекта МС001 предприятию предстоит построить 44 единицы. Технический проект катера создан ЦМКБ «Алмаз» (входит в ОСК). Рабочая конструкторская документация разработана отделом перспективного судостроения ССЗ «Вымпел». Корпус катера изготовлен из алюминиево-магниевого сплава, кокпит и консоль — из полимерного композитного материала.

© www.aoosk.ru

© www.aoosk.ru

© www.aoosk.ru

© www.aoosk.ru

Справка:

Специальное маломерное судно предназначено для патрулирования и служебно-разъездных функций, проведения поисково-спасательных работ во внутренних водах и территориальном море.