РЖД завершили капитальный ремонт моста через Северную Двину в Архангельске
Железнодорожники закончили капитальный ремонт моста через Северную Двину в Архангельске. Это сооружение уникально, поскольку является самой северной в мире и самой большой в России переправой с вертикальной подъёмной системой.
Протяжённость моста — 834 м, а длина подвижного пролёта, служащего для пропуска судов, — 88 м. Днём по нему передвигаются поезда и автомобили, а ночью его поднимают для навигации. Кстати, этот процесс занимает 6 минут.
Мост был построен в 1959-1964 годах. Он соединяет центр Архангельска с левым берегом Северной Двины. Работы на переправе начались в 2019 году. За это время железнодорожники провели ремонт опор и металлических пролётов, установили новые подъёмные механизмы, а также смонтировали системы навигации, сигнализации и видеонаблюдения.
Пропускная способность моста — 26 пар поездов в сутки. После ремонта скорость движения составов по железнодорожной части увеличилась на 20 км/ч.
Капитальный ремонт проведён 0без остановки движения по мосту.
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