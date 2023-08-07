Уфимский молзавод запустил новую линию розлива молока

Уфимский молзавод открыл ПЭТ-линию розлива молока мощностью 6 тыс. бутылок в час. Это очередной инвестпроект компании. Сейчас завод выпускает более 70 видов продукции и работает с восемью видами упаковки. Молоко для переработки поставляют 23 предприятия из 13 районов республики — 150 тонн в сутки.

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