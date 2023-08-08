Российская сборная завоевала 5 медалей на Международной олимпиаде по экономике
Без награды не остался ни один участник команды. В этот раз Россию представляли школьники из Москвы:
Иван Делозари — золото.
Дарья Голубева, Екатерина Лексина, Александр Шилин — серебро.
Анна Мастинен — бронза.
VI Международная олимпиада по экономике проводилась в Греции для школьников 16-18 лет, владеющих английским языком. За победу боролись команды из 47 стран мира.
Всего было 3 тура. Сначала участникам необходимо было выбрать оптимальную стратегию вложений в финансовом симуляторе.
Во втором испытании организаторы предложили подумать о том, какие последствия могут оказывать новые технологии на рынок труда и как суверенный долг страны влияет на ее развитие.
А в заключительном туре школьники разбирались в особенностях совместного частного и государственного финансирования социально значимых проектов и разрабатывали стратегию создания общественного пространства и новых кампусов для университета.
По итогам четырех международных олимпиад (по химии, физике, лингвистике и экономике) российские школьники завоевали золотые медали в каждой из них.
- Российские школьники взяли 4 медали на Международной олимпиаде по лингвистике
- Сборная России завоевала пять медалей на Международной олимпиаде по экономике
- Российские школьники завоевали пять медалей на Международной олимпиаде по экономике