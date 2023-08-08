В Волгоградской области открыли завод по производству битумных смесей

Инвестпроект реализован предприятием «Инвест Битум» в г. Михайловке.

Возведение нового объекта началось в июле 2021 года. Сегодня комплекс включает в себя резервуарный парк с общим объемом хранения 9000 тонн, современное производственное оборудование, собственную аттестованную лабораторию, соответствующую всем требованиям ГОСТ.

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Мощность нового производства составит более 90 тысяч тонн в год, планируется увеличить этот показатель как минимум в три раза. Объем инвестиций в проект на сегодняшний день превышает 250 миллионов рублей, создано 36 рабочих мест.

В дальнейших планах — приобретение и монтаж еще четырех установок, создание автомобильной площадки для слива/налива на две автоцистерны, приобретение специализированных весов, оборудование технологического трубопровода, строительство административного здания и складов. Это позволит создать еще 38 высокопроизводительных рабочих мест для жителей Михайловки.

Стоит отметить, что битум сегодня применяют не только в дорожном строительстве, но и при возведении аэродромной инфраструктуры, гоночных трасс, в других сферах. Полимерно-битумные вяжущие продлевают срок жизни покрытий.