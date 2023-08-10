На Красноярском цементном заводе запущено в работу новое помольное отделение

© krsk.sibnovosti.ru

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») состоялся торжественный пуск нового отделения цеха «Помол». Введена в эксплуатацию новая цементная мельница типоразмером 4,0×13,5 метра, производительностью до 100 тонн цемента в час, работающая в замкнутом цикле (с сепаратором).

Также запущены объекты, необходимые для стабильного функционирования помольного отделения: галерея подачи шлака и гипса, бункеры клинкера и добавок, эстакада коммуникаций и цементопроводов, закрытый склад клинкера с галереями, цементные силосы для отгрузки готовой продукции в автотранспорт, подстанция № 7 и секции сети воздухоснабжения, локальные очистные сооружения ливневой канализации, система распределения и подачи клинкера от печей № 3, 4, 5. Помимо этого, выполнено техническое перевооружение центральной компрессорной с установкой турбокомпрессора.

Технологическая цепочка включает этапы от транспортировки, выгрузки и подачи клинкера в цементную мельницу через существующий склад действующего производства до хранения цемента и его отгрузки в авто- и железнодорожный транспорт.

Стоимость проекта — более 3 млрд рублей без НДС.

Данный проект имеет высокую значимость как для предприятия, так и для потребителей. На протяжении нескольких лет на рынке наблюдается тенденция к росту спроса на тонкомолотую высокомарочную продукцию. Применяемая технология помола в замкнутом цикле позволит выпускать цементы, отличающиеся повышенной стабильностью качественных характеристик и более высокими прочностными показателями по сравнению с цементами, производимыми на мельницах с открытым циклом помола.

Ввод нового подразделения в эксплуатацию позволит заводу увеличить выпуск сепарированной продукции. Что важно, проект предусматривает сопутствующий экологический эффект: новая мельница цеха «Помол» оснащена современными рукавными фильтрами и газоочистными установками с высоким коэффициентом полезного действия.

Помимо этого, завершено строительство закрытого склада клинкера емкостью 45 тыс. тонн, что исключит пыление при хранении и перемещении продукта, а также блока силосов общим объемом 16 тыс. тонн, оснащенного аспирационными установками последнего поколения.

В четырех силосах хранения цемента будут применяться новые технологии выгрузки, позволяющие избегать образования так называемого мертвого остатка, — определенного объема цемента, который практически невозможно извлечь из силосов при использовании существующих технологий.

Система загрузки автотранспорта оснащена автоматическими загрузочными устройствами, помогающими избежать выбросов цементной пыли в атмосферу. Продукция будет поступать в автомобили непосредственно на весах, что обеспечит высокую точность и скорость загрузки. Новые цементные силосы размещены с учетом специфики внутризаводской логистики, что даст возможность значительно снизить время ожидания автотранспорта до момента его загрузки.