Воронежское сердце московского транспорта

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Прошло уже больше месяца с момента запуска электротрамваев по Москве-реке, но количество желающих прокатиться на них не снижается, каждый день на причалах собираются длинные очереди из пассажиров, ожидающих водной прогулки.

В столичной акватории курсируют восемь электросудов, получивших имена в честь московских рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка.

Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной. Его длина составляет 6,5 километра, но до конца года планируется открыть новые причалы.

А совсем недавно появилось почти сенсационное заявление: электросуда, курсирующие по Москва-реке, смогут работать самостоятельно, без капитанов на борту. В амбициозные планы входит перевод судов полностью на автоматическое управление, с дистанционным контролем. При производстве этого типа транспорта заложена система, позволяющая им в будущем стать полностью беспилотными. Но это пока проект отдаленной перспективы.

Новые речные трамваи построены в Северной столице на верфи Emporium. Максимальная длина равна 21 метр, габаритная ширина более 6 метров, а высота надводного борта — 1 метр 29 см. Водоизмещение судна составляет 40 тонн. Плавсредство может развивать крейсерскую скорость до 18.5 км/ч

В составе экипажа речного электротрамвая всего два человека, а количество пассажиров может достигать восьмидесяти.

Нельзя не упомянуть, что ключевые узлы и агрегаты судна, в том числе двигатель, российского производства.

Аппаратура, контролирующая и управляющая энергосистемой и электроприводами, включая скорость вращения электродвигателя, параметры работы аккумуляторных батарей, функционирование других силовых узлов электротрамвая, построена на основе микроконтроллеров, разработанных в НИИ электронной техники.

Воронежские инженеры создали универсальный микроконтроллер, с расширенными возможностями для управления различными приводами и исполнительными устройствами. Такое сочетание функциональных возможностей и характеристик ИС позволяет успешно применять российскую разработку во многих областях: в управлении, средствах измерения, связи, наблюдения, безопасности, автоматизации производства, в медицинской технике, энергетике. Микроконтроллер востребован среди заказчиков не только в нашей стране. Многие иностранные партеры заинтересованы в использовании изделий, произведенных АО «НИИЭТ».

К тому же, в настоящее время в Воронеже успешно реализовывается проект «Разработка и освоение в серийном производстве серии 32-разрядных микроконтроллеров» с использованием программы субсидирования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 июля 2021 года № 1252.

Речь идет о четырех микроконтроллерах на основе открытой архитектуры RISC-V, предназначенных для гражданской промышленности.

Самый мощный микроконтроллер — двухъядерный 32‑разрядный, со встроенной флеш-памятью программ объемом 4 Мбайт. Сфера применения — аппаратура АСУ ТП, промышленная и автоэлектроника. Но благодаря широким функциональным возможностям, микроконтроллер может с успехом использоваться и во многих других областях.

Второе изделие создано для применения в АСУ и управлении электродвигателями. Данная система на кристалле с программной флеш-памятью объемом от 1 Мбайт получит ряд блоков, которые особенно полезны в задачах управления двигателями.

Третий вид микроконтроллеров будет незаменим там, где нет необходимости в большом количестве функций, но имеются ограничения в отношении размеров. Это могут быть портативные устройства. Хотя функциональность данного одноядерного микроконтроллера не столь широка, как у предыдущих двух моделей, он предоставит разработчикам достаточно большой набор интерфейсов и функциональных блоков для решения большинства задач.

Последний представитель данной линейки предназначен для построения на его основе систем IoT. Этот одноядерный 32‑разрядный микроконтроллер с малым количеством выводов получит поддержку приема и передачи данных (Rx/Tx) по РЧ‑интерфейсу.

Кроме того, в АО «НИИЭТ» создается серия мощных СВЧ LDMOS-

транзисторов, оптимизированных для работы с телевизионным сигналом стандартов DVB‑T / DVB‑T2. Данные изобретения не имеют аналогов в нашей стране.

Нет сомнений, что эти разработки будут востребованы для реализации транспортных, телекоммуникационных, строительных, производственных, и других проектах как в нашей стране, так и зарубежом.