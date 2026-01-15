НИИЭТ продолжает развивать линейку микроконтроллеров на базе архитектуры RISC-V. К уже существующим изделиям добавились две новые модели — К1921ВГ1Т и К1921ВГ3Т. Теперь эти изделия доступны для тестирования и оценки их возможностей разработчиками.

К1921ВГ1Т — двухъядерный 32-разрядный контроллер архитектуры RISC-V.

Это первый микроконтроллер НИИ электронной техники, где реализована работа процессорных ядер в режиме lockstep, а также широкий набор механизмов внутренней диагностики. Данное сочетание функций делают К1921ВГ1Т оптимальным для применения в системах автоматического управления.

Характеристики микроконтроллера:

· номинальное напряжение питания: 2,8 В — 3,3 В;

· температурный диапазон от минус 40 до 105 °C;

· частота ядер: до 204 МГц;

· поддержка режима работы ядер lockstep;

· основная Flash-память (4 Мбайт) и дополнительная Flash-память (512 Кбайт) с кодом коррекции ECC;

· контроллер Ethernet 10/100/1000, CAN, CAN FD, USB;

· модуль поддержки криптографических вычислений AES-128, AES-256, Кузнечик, Магма.

K1921ВГ3Т — универсальный энергоэффективный 32-разрядный микроконтроллер архитектуры RISC-V с функциями управления двигателями (Motor Control).

Основной областью применения данного контроллера является управление электродвигателями и электроприводами, однако благодаря широкому набору интерфейсов и функциональных блоков он может использоваться и для многих других задач.

Изделие обладает следующими характеристиками:

· номинальное напряжение питания: 2,8 В — 3,3 В;

· температурный диапазон от минус 40 до 105 °C;

· частота ядра: до 120 МГц;

· большая и защищенная память (1 МБ Flash с ECC, 256 КБ ОЗУ с ECC, 64 КБ TCM-памяти для ядра);

· богатая аналоговая и цифровая периферия;

· широкий набор коммуникационных интерфейсов.

Обе микросхемы имеют порт отладки JTAG и выпускаются в корпусах LQFP-208.

Использование архитектуры RISC-V позволяет достичь высокой производительности, гибкости и энергоэффективности, что делает эти микроконтроллеры привлекательным выбором для широкого спектра применений в разработках как крупных корпораций, так и в мелкосерийном производстве изделий.

В октябре прошлого года разработчики уже получили возможность оценить потенциал двух других представителей данной линейки микроконтроллеров, разработанных НИИЭТ - К1921ВГ5Т и К1921ВГ7Т. Разработка ИМС К1921ВГ1Т, К1921ВГ3Т, К1921ВГ5Т и К1921ВГ7Т выполнялась в рамках комплексного проекта по созданию микроконтроллеров на основе архитектуры RISC-V с использованием субсидии согласно постановлению Правительства РФ от 24 июля 2021 года № 1252.