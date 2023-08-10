Ракета-носитель «Протон» в парке «Патриот»
Сегодня, 10 августа, состоялось торжественное открытие одного из самых масштабных экспонатов Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
Полноразмерный макет ракеты «Протон» можно будет увидеть на открытой экспозиции Музейной площадки № 1 парка.
На церемонии открытия присутствовало руководство ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ветераны, специалисты предприятия, представители Министерства обороны России и смежных организаций российской ракетно-космической отрасли.
Историческая справка:
Летная история «универсальной пятисотки» началась 16 июля 1965 года. С космодрома Байконур состоялся первый старт ракеты-носителя УР-500, разработанной под руководством академика Владимира Николаевича Челомея. С помощью ракеты на околоземную орбиту был выведен научный спутник «Протон-1». Впоследствии название спутника закрепилось и за самой ракетой. На её счету более 420 пусков в различных модификациях в интересах Министерства обороны, по федеральным и коммерческим программам, реализован целый спектр программ народно-хозяйственного, научного и оборонного значения.За последние десятилетия ракета-носитель «Протон» приобрела репутацию одной из наиболее отработанных, надежных и рентабельных в мире ракет тяжелого класса. С помощью «Протонов» на орбиту были доставлены все долговременные орбитальные станции серии «Салют», автоматические орбитальные станции «Алмаз», модули станции «Мир», модули Международной космической станции «Заря», «Звезда» и «Наука».
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