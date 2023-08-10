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Фотофакты

Ракета-носитель «Протон» в парке «Патриот»

Сегодня, 10 августа, состоялось торжественное открытие одного из самых масштабных экспонатов Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

 © www.roscosmos.ru

Полноразмерный макет ракеты «Протон» можно будет увидеть на открытой экспозиции Музейной площадки № 1 парка.

На церемонии открытия присутствовало руководство ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ветераны, специалисты предприятия, представители Министерства обороны России и смежных организаций российской ракетно-космической отрасли.

Историческая справка:

Летная история «универсальной пятисотки» началась 16 июля 1965 года. С космодрома Байконур состоялся первый старт ракеты-носителя УР-500, разработанной под руководством академика Владимира Николаевича Челомея. С помощью ракеты на околоземную орбиту был выведен научный спутник «Протон-1». Впоследствии название спутника закрепилось и за самой ракетой. На её счету более 420 пусков в различных модификациях в интересах Министерства обороны, по федеральным и коммерческим программам, реализован целый спектр программ народно-хозяйственного, научного и оборонного значения.За последние десятилетия ракета-носитель «Протон» приобрела репутацию одной из наиболее отработанных, надежных и рентабельных в мире ракет тяжелого класса. С помощью «Протонов» на орбиту были доставлены все долговременные орбитальные станции серии «Салют», автоматические орбитальные станции «Алмаз», модули станции «Мир», модули Международной космической станции «Заря», «Звезда» и «Наука».

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru
Источник: https://www.roscosmos.ru/39605/

фотофакты, ракетная техника, экспозиция, музей, РН «Протон», парк «Патриот», Кубинка
  • Нет аватара termometrix
    10.08.2318:32:45

    Надо добавить и один экземпляр ракеты-носителя «Энергия».

    #1266915
    • Нет аватара cheri
      10.08.2320:17:45

      Я бы не стал.

      Хорош тот проект, который принес пользу, а не тот, кто принес затраты и тешил чью-то ЧВС.

      #1266923
      • Jorjio774 Jorjio774
        10.08.2321:54:33

        Энергия дала путёвку в жизнь моторам РД-170, РД-180, РД-191. На их модификациях сейчас, отчасти, и летаем. Я думаю, что Энергии не повезло со временем появления. 90-ые. Кооперация ещё развалилась. Ну и кроме Бурана, для неё тогда нагрузки, похоже, что не было.

        Отредактировано: Jorjio774~21:55 10.08.23
        #1266935
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