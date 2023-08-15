На СЗ «Балтийский завод» начата резка металла для пятого серийного атомного ледокола проекта 22220

АО «Балтийский завод» (г. Санкт-Петербург) 14 августа 2023 года начало резку металла для пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. Раскрой специализированной стали для корпуса будущего атомохода производится на станках плазменной резки в корпусообрабатывающем цехе.

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Пятый серийный атомоход станет шестым в линейке атомных ледоколов данного проекта, построенных на Балтийском заводе.

«Продолжение строительства серии гарантирует стабильное развитие Балтийского завода, обеспечив предприятие заказами до 2030 года. Это даст возможность провести модернизацию производства и увеличить число рабочих мест, что важно для завода и экономики региона, особенно в настоящее время», — заявил генеральный директор Балтийского завода Юрий Гордиенков.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Суда этого проекта в ближайшие годы станут основой ледокольного флота России.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина — 174 м; ширина — 34 м; осадка — 10,5 м / 9,3 м; мощность — 60 МВт (на валах); водоизмещение — 33,54 тыс. тонн; расчетный срок службы — 40 лет; численность экипажа — 53 человека.