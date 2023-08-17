В Люберцах открылась новая поликлиника

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На территории жилого комплекса «Люберцы» открыли медицинское учреждение на 600 посещений в смену. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдало министерство жилищной политики Московской области.

Квалифицированную медицинскую помощь здесь смогут получить до 450 взрослых и 150 детей в день. Взрослым будут доступны стоматологическое, рентгенологическое, хирургическое, акушерско-гинекологическое и физиотерапевтическое отделения. В детском блоке расположились рентгенологическое, хирургическое, физиотерапевтическое отделения, а также отделение функциональной диагностики. Вместе с терапевтами и педиатрами прием будут вести специалисты узкой направленности. И взрослые, и дети смогут сдать анализы и пройти вакцинацию.

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Здание оснастили высокотехнологичным оборудованием и мебелью. Чтобы разделить потоки людей, во взрослое и детское отделения организованы отдельные входы. Поликлинику адаптировали для маломобильных групп населения: в здании предусмотрены лифты и специальные санузлы, входы расположены на уровне земли, а коридоры и дверные проемы имеют необходимую ширину для беспрепятственного передвижения на кресле-коляске. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.Поликлинику построил девелопер проекта ГК «Самолет» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных средств.

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© im.ezgif.com

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