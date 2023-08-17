АВТОТОР объявляет о старте производства автомобилей марки JMC в Калининградской области

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16 августа 2023 года на производственной площадке завода АВТОТОР в поселке Переславское Зеленоградского муниципального района Калининградской области состоялась официальная церемония запуска промышленного производства автомобилей марки JMC.

Подготовка к запуску промышленного производства осуществлялась в рамках совместной работы специалистов АВТОТОР и JMC в соответствии со стандартами бренда и международными стандартами системы менеджмента качества, внедренными и действующими на всех предприятиях АВТОТОР. На основании результатов контрольного аудита готовой продукции по итогам выпуска «пилотной партии» были достигнуты необходимые показатели качества.

Сторонами подписано Соглашение о запуске промышленного производства автомобилей марки JMC на мощностях АВТОТОР.

На конвейере завода стартовало производство одновременно 3-х моделей бренда:

© avtotor.ru

— компактный городской коммерческий автомобиль Carrying (полная масса 3,5 и 5 тонн; колесная база 3360 мм; длина шасси 5900 мм; дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 2,8 л. мощностью 109 л.с. при 3 600 об./мин.)

— универсальный коммерческий автомобиль Conquer (полная масса 9,4 тонны; колесная база 3815 мм; длина шасси 6990 мм; дизельный двигатель с турбонаддувом 4-го экологического класса рабочим объемом 2,9 л мощностью 156 л.с. при 2800 об./мин.)

— пикап Vigus (полная масса 2,8 тонны; колесная база 3085 мм; длина шасси 5345 мм; дизельный двигатель с турбонаддувом рабочим объемом 2,5 л мощностью 128 л.с. при 4000 об./мин.)

Сотрудничество АВТОТОР и JMC предусматривает организацию высокотехнологичного производства автомобилей и создание условий, необходимых для обеспечения устойчивого спроса на высококачественную автомобильную продукцию.

При условии достижении показателей экономической эффективности проекта стороны планируют расширение сотрудничества, включая разработку плана по увеличению производственных мощностей для выпуска автомобилей JMC и обеспечение соответствующих инвестиций.

Соглашением также предусмотрены планы по наращиванию объемов производства, повышению уровня локализации и дальнейшему углублению технологии производства в интересах развития автомобильной промышленности России и расширения российско-китайского экономического сотрудничества.

По достижении необходимого объема производства предусмотрен поэтапный переход на производство автомобилей JMC по полному циклу — сварка, окраска, сборка. В рамках действующего Соглашения о сотрудничестве стороны разрабатывают план по дальнейшему наращиванию добавленной стоимости, создаваемой на территории Российской Федерации, опираясь на приоритеты развития автомобильной промышленности России.

Коммерческие автомобили подготовлены для оснащения широкой гаммой универсальных и специальных надстроек, включающих борта, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и др.

Перспективным планом развития совместного проекта АВТОТОР и JMC предусмотрена разработка эффективной программы локализации. Стороны рассчитывают, что привлечение производителей локализованных автокомпонентов в технологический процесс, будет способствовать повышению конкурентоспособности автомобилей JMC на российском рынке.

На сегодняшний день в России действует широкая дилерская сеть JMC, в которую входит порядка свыше 25 дилерских центров в таких регионах РФ, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Челябинская, Самарская, Калининградская, Ростовская, Новосибирская, Иркутская, Свердловская, Волгоградская, Южно-Сахалинская области, Республика Татарстан, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Минская область Республики Беларусь.

Калининградский автопроизводитель АВТОТОР приступает к сотрудничеству с китайской компанией JMC в области создания высокотехнологичного производства коммерческих автомобилей.

16 августа 2023 года на производственной площадке завода АВТОТОР в поселке Переславское Зеленоградского муниципального района Калининградской области состоялась официальная церемония запуска промышленного производства автомобилей марки JMC.

Подготовка к запуску промышленного производства осуществлялась в рамках совместной работы специалистов АВТОТОР и JMC в соответствии со стандартами бренда и международными стандартами системы менеджмента качества, внедренными и действующими на всех предприятиях АВТОТОР. На основании результатов контрольного аудита готовой продукции по итогам выпуска «пилотной партии» были достигнуты необходимые показатели качества.

Сторонами подписано Соглашение о запуске промышленного производства автомобилей марки JMC на мощностях АВТОТОР.

На конвейере завода стартовало производство одновременно 3-х моделей бренда:

— компактный городской коммерческий автомобиль Carrying (полная масса 3,5 и 5 тонн; колесная база 3360 мм; длина шасси 5900 мм; дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 2,8 л. мощностью 109 л.с. при 3 600 об./мин.)

— универсальный коммерческий автомобиль Conquer (полная масса 9,4 тонны; колесная база 3815 мм; длина шасси 6990 мм; дизельный двигатель с турбонаддувом 4-го экологического класса рабочим объемом 2,9 л мощностью 156 л.с. при 2800 об./мин.)

— пикап Vigus (полная масса 2,8 тонны; колесная база 3085 мм; длина шасси 5345 мм; дизельный двигатель с турбонаддувом рабочим объемом 2,5 л мощностью 128 л.с. при 4000 об./мин.)

Сотрудничество АВТОТОР и JMC предусматривает организацию высокотехнологичного производства автомобилей и создание условий, необходимых для обеспечения устойчивого спроса на высококачественную автомобильную продукцию.

При условии достижении показателей экономической эффективности проекта стороны планируют расширение сотрудничества, включая разработку плана по увеличению производственных мощностей для выпуска автомобилей JMC и обеспечение соответствующих инвестиций.

Соглашением также предусмотрены планы по наращиванию объемов производства, повышению уровня локализации и дальнейшему углублению технологии производства в интересах развития автомобильной промышленности России и расширения российско-китайского экономического сотрудничества.

По достижении необходимого объема производства предусмотрен поэтапный переход на производство автомобилей JMC по полному циклу — сварка, окраска, сборка. В рамках действующего Соглашения о сотрудничестве стороны разрабатывают план по дальнейшему наращиванию добавленной стоимости, создаваемой на территории Российской Федерации, опираясь на приоритеты развития автомобильной промышленности России.

Коммерческие автомобили подготовлены для оснащения широкой гаммой универсальных и специальных надстроек, включающих борта, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и др.

Перспективным планом развития совместного проекта АВТОТОР и JMC предусмотрена разработка эффективной программы локализации. Стороны рассчитывают, что привлечение производителей локализованных автокомпонентов в технологический процесс, будет способствовать повышению конкурентоспособности автомобилей JMC на российском рынке.

На сегодняшний день в России действует широкая дилерская сеть JMC, в которую входит порядка свыше 25 дилерских центров в таких регионах РФ, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Челябинская, Самарская, Калининградская, Ростовская, Новосибирская, Иркутская, Свердловская, Волгоградская, Южно-Сахалинская области, Республика Татарстан, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Минская область Республики Беларусь.