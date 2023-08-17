Побывал на новом машиностроительном заводе. Половина оборудования — отечественная
Машиностроительный завод "Борус" в Красноярске, при поддержке ФРП открыл завод по изготовлению фронтальных погрузчиков. Оборудование на 50% отечественное.
Площадь нового производства — 6 тысяч квадратных метров, а общий объём инвестиций в проект составил 500 млн рублей, 200 из которых предприятие получило в виде льготного займа под 1% на три года от Фонда развития промышленности (ФРП). Это позволило не только оснастить цех суперсовременным оборудованием, но также разработать и наладить выпуск кабин, ковшей, стрел и рам для погрузчиков.
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-23352697&id=456241093&hash=ed41d834ffa5243e
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18.08.2301:27:22