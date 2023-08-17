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Своими глазами

Побывал на новом машиностроительном заводе. Половина оборудования — отечественная

Машиностроительный ‎завод ‎"Борус"‏ ‎в ‎Красноярске, ‎при ‎поддержке‏ ‎ФРП ‎открыл‏ ‎завод‏ ‎по ‎изготовлению ‎фронтальных ‎погрузчиков. ‎Оборудование ‎на ‎50% ‎отечественное.

 © Фото из открытых источников

Площадь нового производства‏ ‎— ‎6 ‎тысяч ‎квадратных ‎метров, ‎а ‎общий ‎объём ‎инвестиций ‎в‏ ‎проект‏ ‎составил ‎500 ‎млн ‎рублей,‏ ‎200 ‎из‏ ‎которых ‎предприятие‏ ‎получило‏ ‎в ‎виде ‎льготного‏ ‎займа ‎под ‎1% ‎на‏ ‎три ‎года‏ ‎от‏ ‎Фонда‏ ‎развития ‎промышленности ‎(ФРП). ‎Это ‎позволило‏ ‎не ‎только ‎оснастить‏ ‎цех‏ ‎суперсовременным ‎оборудованием,‏ ‎но ‎также ‎разработать‏ ‎и ‎наладить‏ ‎выпуск ‎кабин,‏ ‎ковшей,‏ ‎стрел ‎и‏ ‎рам ‎для‏ ‎погрузчиков.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-23352697&id=456241093&hash=ed41d834ffa5243e

  • rvk
  • 1
борус, фрп, Красноярский край
  • Badassgoliath Badassgoliath
    18.08.2301:27:22

    М-да. Это я к тому, что «эффективные менеджеры», заполонившие все отрасли экономики после развала СССР, хорошо постарались, уничтожая всю промышленность, до которой могли дотянуться. Так что теперь почти всему приходится учиться заново.

    Но пока что праздновать рано. Вот когда всё оборудование, включая показанных сварочных роботов, будет наше — вот тогда будет пора.

    Отредактировано: Badassgoliath~01:38 18.08.23
    #1267322
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