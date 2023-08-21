На МГС «Яков Лапушкин» проекта 19910 поднят флаг Гидрографической службы ВМФ РФ
На малом гидрографическом судне «Яков Лапушкин» проекта 19910, построенном по заказу Министерства обороны РФ на судостроительном заводе «Вымпел» (Ярославская область), поднят флаг Гидрографической службы ВМФ РФ.
Судно официально вошло в состав Балтийского флота. Ранее оно успешно прошло полный комплекс государственных испытаний в Балтийском море.
Приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом малому гидрографическому судну присвоено наименование «Яков Лапушкин» в честь советского военно-морского деятеля, штурмана, военного гидрографа, контр-адмирала, возглавлявшего гидрографическую службу ВМФ в годы Великой Отечественной войны.
Малое гидрографическое судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ и построено по проекту нижегородского Конструкторского бюро «Вымпел» (входит в ОСК).
Характеристики:
- Длина, м: 56.40
- Ширина, м: 11.17
- Высота борта, м: 5.40
- Осадка, м: 2.94
- Водоизмещение, т: 910
- Скорость, уз: 12
- Автономность, сутки: 15
- Дальность плавания, миль: 2000
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