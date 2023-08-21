Первый в России тренажер по а-Навигации и е-Навигации прошел госиспытания

Компанией Sitronics КТ (входит в Sitronics Group) по госконтракту с Минпромторгом РФ в рамках ОКР «МАЯК ВР-НТ» создан тренажер нового поколения на основе технологий виртуальной реальности для обучения судоводителей.

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Разработка осуществлена в рамках Федерального проекта «Автономное судовождение».

Тренажер прошел приемочные испытания и испытания на одобрение уполномоченной организацией в соответствии с Приказом № 32 от 10.02.2010 г. , обеспечивающее возможность использования тренажера в учебном процессе отраслевых вузов Росморречфлота и Минтранса России для подготовки судоводителей морских автономных надводных судов (МАНС), операторов центров дистанционного управления (ЦДУ) МАНС и операторов служб управления движением судов (СУДС) в акваториях портов и на подходах к ним.

Опытный образец тренажера по а-Навигации и е-Навигации установлен и введен в эксплуатацию в Академии водного транспорта РУТ (МИИТ). Отображение оборудования ходового мостика и навигационной обстановки в нем реализованы с применением технологий виртуальной и дополненной реальностей, имитирующих тактильное и визуальное восприятие окружающей среды.

Реализация проекта стала возможной благодаря финансированию Федерального проекта «Автономное судовождение» по линии Минпромторга РФ, а также координации Минтрансом РФ предприятий-участников Федерального проекта «Автономное судовождение».

«Это первый подобный тренажер в России. Комплекс базируется на отечественных компонентах, программном обеспечении и технологии компьютерного моделирования плотного судопотока морских автономных надводных и конвенционных судов. Тренажер позволяет обеспечивать процесс обучения в различных условиях, в том числе за пределами учебных заведений и одновременно для неограниченного количества человек», — рассказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.