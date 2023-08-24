УКВЗ начал поставку цифровых трамваев в Санкт-Петербург

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») начал поставку односекционных трамвайных вагонов со 100% низким уровнем пола в Санкт-Петербург.

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Новые трамваи УКВЗ — цифровые. Первый такой вагон прибыл в Санкт-Петербург 23 августа 2023 года.

Трамвайные вагоны оснащены бортовым навигационно-связным оборудованием, которое включает в себя транспортную информационную систему, систему видеорегистрации и видеонаблюдения, систему кругового обзора, систему обеспечения активной безопасности и помощи водителю, систему контроля за состоянием водителя, а также другие системы.

Также в вагонах установлена система активной безопасности и помощи водителю Cognitive Tram Pilot на основе элементов искусственного интеллекта, которая является беспилотной системой управления. Она позволяет повысить безопасность и комфорт для пассажиров и водителя.

«Мы рады возобновить сотрудничество и выполнить поставку трамваев нового поколения, спроектированных специально для Санкт-Петербурга. Для нашего предприятия это очень значимое событие и дополнительный импульс для развития», — отметил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Трамвайные вагоны УКВЗ подходят для удобного проезда всех групп населения и пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Для комфорта пассажиров предусмотрены USB-разъемы для зарядки гаджетов и Wi-Fi, в салоне установлена система климат-контроля.