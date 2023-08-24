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Транспорт и логистика

УКВЗ начал поставку цифровых трамваев в Санкт-Петербург

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») начал поставку односекционных трамвайных вагонов со 100% низким уровнем пола в Санкт-Петербург.

 © www.roscosmos.ru

Новые трамваи УКВЗ — цифровые. Первый такой вагон прибыл в Санкт-Петербург 23 августа 2023 года.

Трамвайные вагоны оснащены бортовым навигационно-связным оборудованием, которое включает в себя транспортную информационную систему, систему видеорегистрации и видеонаблюдения, систему кругового обзора, систему обеспечения активной безопасности и помощи водителю, систему контроля за состоянием водителя, а также другие системы.

Также в вагонах установлена система активной безопасности и помощи водителю Cognitive Tram Pilot на основе элементов искусственного интеллекта, которая является беспилотной системой управления. Она позволяет повысить безопасность и комфорт для пассажиров и водителя.

«Мы рады возобновить сотрудничество и выполнить поставку трамваев нового поколения, спроектированных специально для Санкт-Петербурга. Для нашего предприятия это очень значимое событие и дополнительный импульс для развития», — отметил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Трамвайные вагоны УКВЗ подходят для удобного проезда всех групп населения и пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Для комфорта пассажиров предусмотрены USB-разъемы для зарядки гаджетов и Wi-Fi, в салоне установлена система климат-контроля.
Источник: https://www.roscosmos.ru/39658/

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  • Нет аватара srozmirovich
    24.08.2311:47:32

    Все эти цифровые надстройки, конечно, хорошо. Вопрос в том, насколько они удорожают стоимость вагона и насколько увеличивают безопасность и комфорт по сравнению с нецифровыми аналогами? Трамвай, по моему совсем непрофессиональному мнению, и так самый безопасный транспорт из всех видов наземного — нужны ли там такие изощренные системы? Тем более «беспилотная система управления», при том, что в вагоне все равно будет находиться вагоновожатый.    

    #1267604
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      24.08.2314:21:45

      Вопрос закономерный — по-иоему у заказчика должна быть возможность селективного выбора.

      Насчет безопасности — все-таки не так мало ЧП с участием трамваев.

      #1267618
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