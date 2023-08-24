«Швабе» вошел в вологодский машиностроительный кластер

Предприятие холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех стало партнером федерального проекта «Профессионалитет».

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Программа позволит подготовить для машиностроительной отрасли больше квалифицированных кадров.

Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) заключил соглашение о сотрудничестве с учебными заведениями, которые реализуют программы среднего профессионального образования. Подписание состоялось в Департаменте образования Вологодской области. Помимо ВОМЗ в проекте участвуют еще четыре региональных предприятия.

Поддержку в создании образовательно-производственного центра оказывает Вологодское региональное отделение Союза машиностроителей России, куратором которого является генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Проект включает в себя интенсивную образовательную программу для выпускников 9-11 классов. В рамках кластера откроют дополнительные бюджетные места по машиностроительным специальностям в учебных учреждениях Вологды. Центр будет создан в 2024 году на базе Вологодского колледжа права и технологии.

«Реализация проекта значительно увеличит число высококвалифицированных специалистов. Выпускники смогут получить профессию и трудоустроиться на ведущее предприятие города. Во время подготовки особое внимание будет уделяться практике и освоению современных технологий», — подчеркнул генеральный директор ВОМЗ, руководитель Вологодского регионального отделения Союза машиностроителей России Василий Морозов.

Справка:

Федеральный проект «Профессионалитет» Минпросвещения России включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Сегодня в программе задействованы 68 регионов, создан 201 кластер и более 350 тысяч студентов уже проходят обучение.