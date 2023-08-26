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Авиация

Самолет SJ-100 завершил важный этап испытаний

Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100, изготовленный в Производственном центре ПАО «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации, успешно выполнил испытательные пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы.

 © rostec.ru

Следующим этапом заводских испытаний станет первый полет самолета.

Пробежка с отрывом передней стойки — один из ключевых моментов в подготовке к летным испытаниям. Она позволяет экипажу одновременно отработать процедуру взлета и процесс его экстренного и безопасного прерывания.

Ранее SJ-100 успешно завершил испытания по программе шимми — явления, которое возникает под действием поперечных сил со стороны земли на шину катящегося колеса. Нарастание амплитуды таких колебаний может привести к потере управления из-за усиливающегося рыскания или даже к разрушению стойки. Для борьбы с этим опасным явлением шасси самолета оснащаются специальными демпферами, а чтобы убедиться, что стойка справляется с возникающим эффектом шимми, проводятся натурные испытания.

Справка:

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Источник: https://rostec.ru/news/samolet-sj-1...0-zavershil-vazhnyy-etap-ispytaniy/

авиация, новые самолёты, испытания, пробежка, SJ-100, ОАК, Ростех
  • Нет аватара senima56
    26.08.2317:41:44

    Слюсарь, кажется, обещал «первый полёт в июле месяце»?!    И что? Ограничились «пробежками в августе»?    Ну, может года через два, глядишь, и правда увидим «первый полёт!?!         

    Отредактировано: senima56~17:43 26.08.23
    #1267695
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