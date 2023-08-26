Самолет SJ-100 завершил важный этап испытаний
Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100, изготовленный в Производственном центре ПАО «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации, успешно выполнил испытательные пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы.
Следующим этапом заводских испытаний станет первый полет самолета.
Пробежка с отрывом передней стойки — один из ключевых моментов в подготовке к летным испытаниям. Она позволяет экипажу одновременно отработать процедуру взлета и процесс его экстренного и безопасного прерывания.
Ранее SJ-100 успешно завершил испытания по программе шимми — явления, которое возникает под действием поперечных сил со стороны земли на шину катящегося колеса. Нарастание амплитуды таких колебаний может привести к потере управления из-за усиливающегося рыскания или даже к разрушению стойки. Для борьбы с этим опасным явлением шасси самолета оснащаются специальными демпферами, а чтобы убедиться, что стойка справляется с возникающим эффектом шимми, проводятся натурные испытания.
Справка:
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
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26.08.2317:41:44