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Новые заводы и цеха

«БН-Моторс» открыл завод по производству малотоннажных грузовиков

 © autostat.ru

Дилерский холдинг «БН-Моторс» открыл в Брянске новый завод по производству малотоннажных грузовиков BAW, которые будут представлены под собственным брендом BNM. Инвестиции в проект составили более 200 млн рублей.

Как сообщает канал «Автопоток», основная задача сейчас — отработка сборки грузовиков BAW Т7, которые будут выпускаться в модификациях полной массой 2 и 3,5 тонны. Модель получит два варианта кабины: одинарная и двойная, на 2 и на 5 пассажиров соответственно. Битопливный двигатель объемом 2 л развивает от 122 до 133 л.с. — в зависимости от топлива (бензин или метан). Мотор работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, привод — задний. Дорожный просвет равен 17 см. Стоимость BAW Т7 составит от 2,1 млн рублей. Розничные цены на них будут начинаться от 2 млн рублей.

По словам председателя совета директоров компании «БН-Моторс» Алексея Подщеколдина, в 2024 — 2025 годах компания рассчитывает выйти на сборку 12 — 24 тыс. грузовиков в год. Штат предприятия «БН-Моторс» в настоящее время насчитывает 70 сотрудников, но в ближайшее время для работы в две смены он будет расширен до 150 человек, включая сотрудников собственного конструкторского отдела, задача которого — адаптация китайских моделей к российскому рынку и внедрение в их конструкцию деталей локального производства.

Напомним, в июне компания «БН-Моторс» заключила соглашение о сотрудничестве с китайским автопроизводителем BAW. Производство легковых автомобилей этой марки на предприятии в Брянске пока не планируется. Имея эксклюзивные права на дистрибуцию BAW, в будущем «БН-Моторс» намерена поставлять также пикапы, внедорожники, минивэны, компактные электромобили. В планах компании — создать дилерскую сеть BAW/BNM по всей стране. Фото: «БН-Моторс»
Источник: https://www.autostat.ru/news/55470/

Брянск, сборка, автомобили
  • Badassgoliath Badassgoliath
    27.08.2321:42:35

    новый завод по производству малотоннажных грузовиков BAW,

    Ну «производством» я бы это не называл всё-таки. И вообще, надо как-то это упорядочить. А то строят цех по крупноузловой сборке импортных машин, называют это производством и хорошо если льгот под это дело не получают от государства.

    У нас есть свои и настоящие производители, их и надо поддерживать всячески.

    А «прикручивателям колёс к импорту» я бы вообще ничего не давал. Они нам так наш автопром задемпингуют в ноль.

    Вот описанный в заметке «завод». Зачем дилеру импортных машин он вообще понадобился? Ради выгоды, естественно. То есть они что-то на этом имеют от государства. Либо льготы по налогам, либо по пошлинам ввозным. Это надо отменить. Ибо нефиг. Деньги и льготы надо своим производителям давать на расширение производства. Раз есть спрос, пусть его свои удовлетворяют.

    в 2024 — 2025 годах компания рассчитывает выйти на сборку 12 — 24 тыс. грузовиков в год.

    Штат предприятия «БН-Моторс» в настоящее время насчитывает 70 сотрудников, но в ближайшее время для работы в две смены он будет расширен до 150 человек,

    Силами ста пятидесяти человек 12 тыс машин в год (возьмём минимальную цифру из озвученных)? То есть по тысяче машин в месяц? По тридцать машин в день? И даже больше, так как выходные и праздники. Такое возможно только при крупноузловой сборке, учитывая, что кроме этого цеха, в состав «производства» больше ничего не входит. Ну, а про 24 тыс машин в год я даже и не говорю. Какое это производство? Прикрыть лавочку. Хотят продавать импорт? Пусть будут дилерами. А не «производителями».

    #1267726
  • Badassgoliath Badassgoliath
    27.08.2322:29:30

    И ещё добавлю. Если это производство в итоге попадёт в статистику, как «производство автомобилей», то это будет настоящий обман.

    А вот и про локализацию:

    включая сотрудников собственного конструкторского отдела, задача которого — адаптация китайских моделей к российскому рынку и внедрение в их конструкцию деталей локального производства.

    То есть 10 человек конструкторского отдела. Откуда 10? Ну сейчас там 70, расширят на две смены, то есть получается вдвое, значит 140. А пишут про 150, значит ещё 10 человек и есть конструкторский отдел. И они прямо пишут, что этот отдел займется адаптацией, то есть переводом надписей на приборах и руководства пользователя.

    Ну да, там ещё про детали «локального производства» сказано. Но будем откровенны — какие это могут быть детали? Отечественный двигатель туда поставить? И где они возьмут 12 тысяч двигателей в год с подходящими параметрами? Они и так востребованы, лишних нет. Да и зачем им это надо, учитывая то, что двигатель в машине уже есть и даже если его заменить, то это всё равно не даст высокий процент локализации? Значит, внедрять будут какую-нибудь мелочь, скорее всего расходники типа фильтров, на которых и впрямь можно выгадать.

    Я полагаю, что описанию таких псевдо-производств не место на этом ресурсе.

    Всё-таки под словом «производство» мы привыкли понимать несколько иные вещи.

    #1267730
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