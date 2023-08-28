«Тавриде» три года: с открытия движения по трассе проехало более 13 млн автомобилей

Более 13 млн транспортных средств проехало по федеральной трассе «Таврида» в сторону Крымского моста и обратно за три года с момента запуска движения.

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При этом основную часть потока составляют легковые автомобили (более 11,2 млн), также за этот период на полуостров и в обратном направлении проехало свыше 1,8 млн грузовиков и более 140 тыс. автобусов.

Немногим более трех лет, в течение которых длились строительно-монтажные работы, дорожники трудились в круглосуточном режиме. Для соблюдения графика в Крым приехали специалисты из разных городов России. В «пиковые» периоды времени, при совмещении производственных задач на разных участках, было задействовано до пяти тысяч человек.

К строительству «Тавриды» приступили в мае 2017 года. Работы были разделены на семь этапов, шесть из которых прошли по территории Республики Крым, а седьмой — в границах Севастополя.

В июне 2020 был подписан контракт на строительство ещё одного — восьмого — этапа «Тавриды» протяженностью около 8 км. Реализация проекта включает реконструкцию автодороги Севастополь — Инкерман с увеличением числа полос с двух до четырех, путепроводов и моста через р. Чёрная, в том числе строительство транспортной развязки вместо Ялтинского кольца на выезде из Севастополя.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru