В столице сегодня открылись сразу 11 поликлиник: две новых и девять реконструированных
Такого еще не было: в столице сегодня открылись сразу 11 поликлиник: две новых и девять реконструированных. Всего обновлено уже 127 зданий, еще в 74 завершаются строительно-монтажные работы.
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=265870743&id=456240523&hash=2c97100ca84a8ad5
Также первых посетителей сегодня примут:
- новая взрослая поликлиника на улице Игральной;
- филиал поликлиники № 214 на улице Генерала Белова;
- филиал поликлиники № 52 в Булатниковском проезде;
- филиал поликлиники № 218 на улице 1-й Напрудной;
- первое поликлиническое отделение больницы им. С.С. Юдина на улице Академика Миллионщикова;
- филиал детской поликлиники № 99 на улице Лосевской;
- детская поликлиника № 140 на Митинской улице;
- детская поликлиника № 105 в Зеленограде;
- филиал детской поликлиники № 15 в Рогачёвском переулке;
- Диагностический центр № 3 на Сормовской улице.
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