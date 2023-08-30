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Такого еще не было: в столице сегодня открылись сразу 11 поликлиник: две новых и девять реконструированных. Всего обновлено уже 127 зданий, еще в 74 завершаются строительно-монтажные работы.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=265870743&id=456240523&hash=2c97100ca84a8ad5

Также первых посетителей сегодня примут: