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В столице сегодня открылись сразу 11 поликлиник: две новых и девять реконструированных

 © mperspektiva.ru

Такого еще не было: в столице сегодня открылись сразу 11 поликлиник: две новых и девять реконструированных. Всего обновлено уже 127 зданий, еще в 74 завершаются строительно-монтажные работы.

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=265870743&id=456240523&hash=2c97100ca84a8ad5

Также первых посетителей сегодня примут:

  • новая взрослая поликлиника на улице Игральной;
  • филиал поликлиники № 214 на улице Генерала Белова;
  • филиал поликлиники № 52 в Булатниковском проезде;
  • филиал поликлиники № 218 на улице 1-й Напрудной;
  • первое поликлиническое отделение больницы им. С.С. Юдина на улице Академика Миллионщикова;
  • филиал детской поликлиники № 99 на улице Лосевской;
  • детская поликлиника № 140 на Митинской улице;
  • детская поликлиника № 105 в Зеленограде;
  • филиал детской поликлиники № 15 в Рогачёвском переулке;
  • Диагностический центр № 3 на Сормовской улице.
Источник: https://rg.ru/2023/08/28/reg-cfo/so...krylis-11-gorodskih-poliklinik.html

модернизация здравоохранения, Москва
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