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В Мариуполе за полгода восстановили Приазовский государственный технический университет.

Вуз был основан в 30-е годы прошлого столетия. Он сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны: нацисты держали в плену в его стенах более 15 тыс. человек.

Во время обстрелов ВСУ в ПГТУ прятались тысячи мирных граждан. Сейчас здание университета отремонтировано, уже в этом году на учёбу пойдут 4 тыс. студентов.

К 1 сентября восстановили восемь учебных корпусов, столовую, спорткомплекс и прочие постройки, еще два корпуса сдадут к середине ноября. В работах задействовали более 1 тыс. специалистов. Общая площадь университета — более 63 тыс. кв.м.

«С 1 сентября в восстановленном Приазовском государственном техническом университете (ПГТУ) начал работу сетевой Институт строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, в вузе создана кафедра для подготовки специалистов по строительству автодорог и обеспечению работы морского порта Мариуполя», — говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.

Образовательный процесс будет вестись совместно с преподавателями вуза-партнера — Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. По сетевым программам бакалавриата «Архитектура» и «Строительство» смогут учиться свыше 500 человек. В 2023 году направление выбрали 323 человека.