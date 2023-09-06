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Образование

В Мариуполе за полгода восстановили Приазовский государственный технический университет

 © russian.rt.com

В Мариуполе за полгода восстановили Приазовский государственный технический университет.

Вуз был основан в 30-е годы прошлого столетия. Он сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны: нацисты держали в плену в его стенах более 15 тыс. человек.

Во время обстрелов ВСУ в ПГТУ прятались тысячи мирных граждан. Сейчас здание университета отремонтировано, уже в этом году на учёбу пойдут 4 тыс. студентов.

К 1 сентября восстановили восемь учебных корпусов, столовую, спорткомплекс и прочие постройки, еще два корпуса сдадут к середине ноября. В работах задействовали более 1 тыс. специалистов. Общая площадь университета — более 63 тыс. кв.м.

«С 1 сентября в восстановленном Приазовском государственном техническом университете (ПГТУ) начал работу сетевой Институт строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, в вузе создана кафедра для подготовки специалистов по строительству автодорог и обеспечению работы морского порта Мариуполя», — говорится в сообщении на сайте Правительства РФ.

Образовательный процесс будет вестись совместно с преподавателями вуза-партнера — Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. По сетевым программам бакалавриата «Архитектура» и «Строительство» смогут учиться свыше 500 человек. В 2023 году направление выбрали 323 человека.
Источник: https://russian.rt.com/ussr/video/1...99355-universitet-otkrytie-mariupol

Мариуполь, ДНР, ВУЗ
  • Комментарий удален
  • Великоросс Великоросс
    06.09.2320:41:36

    видео

    https://rutube....7ed1c/?r=wd&t=1

    Отредактировано: Великоросс~20:41 06.09.23
    #1268235
  • Нет аватара termometrix
    07.09.2310:56:16

    Сделаю интересное уточнение.Все так называемые украинские беженцы в Болгарии говорят только по-русски, на прекрасном русском общаются друг с другом, со своими детьми и с болгарами.Ни разу я не слышал, чтобы они разговаривали на «украинском мове»,нет,они говорят только по-русски.Перед магазином встретил женщину с украинским номером автомобиля «ВН», вероятно, из Винницы, которая разговаривала со своими детьми на прекрасном русском языке.

    Еще я встречал молдавских торговцев, и они говорят только по-русски,поговорили со мной по-русски,мне даже продали ударную дрель по очень хорошей цене.

    Отредактировано: termometrix~11:02 07.09.23
    #1268249
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