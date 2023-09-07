«ТМХ-Электротех»: производство двигателей для вагонов метро

«ТМХ-Электротех» (входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения») изготовил первый асинхронный тяговый двигатель ДТА-170.

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Этот двигатель предназначен для поездов метро производства завода «Метровагонмаш» (входит в состав Трансмашхолдинга).

Двигатель передан в ВЭлНИИ (также входит в состав ТМХ) для проведения предварительных и приемочных испытаний для подтверждения соответствия параметров и характеристик ДТА-170 требованиям конструкторской документации и технического задания, а также постановки продукции на производство.

Также изготовление вагонов метро помимо завода «Метровагонмаш» осуществляется на площадке ОЭРВЗ (входит в состав Трансмашхолдинга).

Новый двигатель спроектирован конструкторами инжинирингового центра ТМХ («ТМХ Инжиниринг»).

Освоение производства собственных асинхронных тяговых электродвигателей для вагонов метро — новое для «ТМХ-Электротеха» направление работы.

До конца года будет изготовлено еще 27 единиц ДТА-170, которые будут задействованы в испытаниях. После завершения реализации проекта, «ТМХ-Электротех» намерен освоить выпуск широкого модельного ряда двигателей для различных вагонов метро и электропоездов, которые будут использоваться в рамках внутрихолдинговой кооперации.

Для обеспечения технологического суверенитета страны на предприятии реализуется масштабный проект развития мощностей электромашинного производства, в рамках которого предприятие до 2025 года увеличит выпуск асинхронных тяговых электродвигателей для современных магистральных локомотивов на 35% - до 5,7 тысячи единиц в год, а также нарастит выпуск двигателей для электропоездов, серийных и перспективных вагонов метро до 2700 единиц в год.