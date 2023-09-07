«ТМХ-Электротех»: производство двигателей для вагонов метро
«ТМХ-Электротех» (входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения») изготовил первый асинхронный тяговый двигатель ДТА-170.
Этот двигатель предназначен для поездов метро производства завода «Метровагонмаш» (входит в состав Трансмашхолдинга).
Двигатель передан в ВЭлНИИ (также входит в состав ТМХ) для проведения предварительных и приемочных испытаний для подтверждения соответствия параметров и характеристик ДТА-170 требованиям конструкторской документации и технического задания, а также постановки продукции на производство.
Также изготовление вагонов метро помимо завода «Метровагонмаш» осуществляется на площадке ОЭРВЗ (входит в состав Трансмашхолдинга).
Новый двигатель спроектирован конструкторами инжинирингового центра ТМХ («ТМХ Инжиниринг»).
Освоение производства собственных асинхронных тяговых электродвигателей для вагонов метро — новое для «ТМХ-Электротеха» направление работы.
До конца года будет изготовлено еще 27 единиц ДТА-170, которые будут задействованы в испытаниях. После завершения реализации проекта, «ТМХ-Электротех» намерен освоить выпуск широкого модельного ряда двигателей для различных вагонов метро и электропоездов, которые будут использоваться в рамках внутрихолдинговой кооперации.
Для обеспечения технологического суверенитета страны на предприятии реализуется масштабный проект развития мощностей электромашинного производства, в рамках которого предприятие до 2025 года увеличит выпуск асинхронных тяговых электродвигателей для современных магистральных локомотивов на 35% - до 5,7 тысячи единиц в год, а также нарастит выпуск двигателей для электропоездов, серийных и перспективных вагонов метро до 2700 единиц в год.
Справка:
ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.
- «ТМХ-Электротех» сертифицировал новые асинхронные тяговые двигатели
- ТМХ завершил разработку дизайна нового поезда метро «Москва-2024»
- Новый отечественный электробус «Орион» завершил обкатку
07.09.2318:58:23
07.09.2319:51:20
07.09.2321:42:58