На СЗ «Звезда» состоялось имянаречение двух арктических танкеров

На судостроительном комплексе «Звезда» (Приморский край) состоялась торжественная церемония имянаречения арктического танкера-газовоза «Алексей Косыгин» и танкера-челнока «Валентин Пикуль».

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Единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 «Валентин Пикуль» предназначен для перевозок нефти по Северному морскому пути.

Благодаря высокому ледовому классу, челнок сможет без ледокольного сопровождения проходить через лед толщиной до 1,7 м.

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Нефтяной танкер будет носить имя писателя Валентина Саввича Пикуля, чьё творчество во многом посвящено отечественной истории, флоту, защитникам дальневосточных рубежей.

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Второе судно — танкер-газовоз ледового класса ARC7 «Алексей Косыгин» — первый из трех спущенных на воду судов, строящихся на ССК «Звезда» в интересах ПАО «Новатэк» и ПАО «Совкомфлот» для проекта «Арктик СПГ-2». Во всем мире технологией строительства газовозов обладают всего несколько судостроительных предприятий. Судно способно работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной свыше 2 м.

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Танкер-газовоз был назван в честь государственного деятеля, Председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина, человека, который внёс огромный вклад в развитие Дальнего Востока, страны, экономики, её ключевых отраслей, проявил себя талантливым организатором в годы Великой Отечественной войны.

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