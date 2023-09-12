В Дагестане открылся первый Центр ядерной медицины

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Состоялось открытие первого в Дагестане Центра ядерной медицины мощностью свыше 6 тысяч исследований в год.

Инвестиции в здание площадью 1234 квадратных метров составили 350 млн. рублей. Открытие единственного ПЭТ\КТ центра на территории республики Дагестан стало возможным, благодаря частным инвестициям группы компаний «МедИнвестГрупп» в состав которой входит сеть центров «ПЭТ-Технолоджи».

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В ближайшее время, по программе государственных гарантий, жители Республики Дагестан, а также пациенты из других близлежащих регионов, нуждающиеся в методе радионуклидной диагностики, могут пройти эту процедуру бесплатно (по полису ОМС) при наличии направления от врача онколога.

«Открытие первого центра „ПЭТ-Технолоджи“ в Республике Дагестан позволит вывести онкологическую службу региона на международный уровень», — подчеркнул президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов.

© glava.e-dag.ru