Автобусы НЕФАЗ для перевозчиков Москвы

«КАМАЗ» поставил партию автобусов НЕФАЗ-5299-40-52 коммерческим перевозчикам Москвы.

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Всего в адрес компаний, занимающихся коммерческими пассажирскими перевозками в столице, передано 32 автобуса НЕФАЗ-5299-40-52. Все они выполнены в фирменном стиле московского транспорта.

Автобусы перевозчиков по госконтрактам вышли на семь городских маршрутов: № 333, с17, 325, с14, т27, т38 и 35.

«КАМАЗ» вышел на транспортный рынок столицы в 2018 году. За это время компания поставила ГУП «Мосгортранс», крупнейшему в России оператору наземного пассажирского транспорта, 2015 автобусов НЕФАЗ и около 1000 электробусов КАМАЗ на условиях контракта жизненного цикла. В адрес коммерческих перевозчиков Москвы в 2021 году было поставлено 179 автобусов НЕФАЗ. Также автобусы НЕФАЗ-5299-40-52 имеются в автопарке компании «Аэроэкспресс». Они курсируют ежедневно между станцией метро «Ховрино» и столичным аэропортом Шереметьево.