На ВМЗ завершили сборку первого опытного образца вагона-платформы
Специалисты вагоносборочного производства Волчанского механического завода (ВМЗ) завершили сборку первого опытного образца вагона-платформы для прутков в пакетах, разработанного Уральским конструкторским бюро вагоностроения (УКБВ).
Предприятия в составе концерна «Уралвагонзавод» входят в Госкорпорацию Ростех.
Вагон прошел испытания в испытательном центре УКБВ в соответствии с утвержденной программой и был передан заказчику в рамках контракта.
Вагон испытали на соударение, работоспособность тормоза и на соответствие требованиям безопасности обслуживания.
«Согласно распоряжению об изготовлении опытного образца в апреле этого года мы приступили к подготовке производства, а затем − к сборке вагона-платформы. В работу были вовлечены специалисты из числа самых опытных сотрудников нашего цеха. Бригада из семи человек вместе с заводскими технологами успешно выполнила поставленную перед ними задачу», — рассказал начальник вагоносборочного производства ВМЗ Антон Громков.
Справка:
Вагон-платформа модели 23-592-03 грузоподъемностью до 65,5 тонн предназначен для перевозки сортового проката круглого сечения в пакетах диаметром от 300 до 600 миллиметров, длиной от 4 до 12 метров. Данная модель является технологическим железнодорожным транспортом для осуществления грузовых перевозок по ж/д путям промышленного предприятия.
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