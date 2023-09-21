Мебельная фабрика Mr.Doors увеличила производство на 15%

Производитель корпусной и встраиваемой мебели Mr.Doors ввел в работу новое оборудование и увеличил выпуск готовой продукции на 15%.

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Модернизация производства стала возможной благодаря Фонду развития промышленности.

Общие инвестиции в расширение станочного парка превысили 100 млн рублей.

С помощью средств ФРП «Мебельный комбинат № 7», работающий под брендом Mr.Doors, приобрел новый раскроечный, обрабатывающий центры и шлифовальный станок.

Благодаря новому оборудованию и автоматизации операций производственные мощности предприятия возросли на 15% - до 1,8 млн деталей ДСП и 900 тысяч окрашенных фасадов в год.

Кроме того, внедрение высокотехнологичного оборудования позволило заменить часть ручной работы, уменьшить отходность в два раза, снизить долю брака на 5% и себестоимость отдельных видов продукции на 10-15%.

Компания Mr.Doors выпускает фасады, столешницы, раздвижные двери, стеновые панели, карнизы, которые используются при сборке встроенной и корпусной мебели — кухонь, гостиных, спален, гардеробных, детских.

Благодаря увеличению станочного парка на фабрике создано 30 дополнительных рабочих мест, почти половина из которых — высокопроизводительные.