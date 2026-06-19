В Омске «Научно-технический комплекс «Криогенная техника» модернизировал производство трубопроводной арматуры для криогенного оборудования и вдвое увеличил выпуск. Теперь предприятие сможет производить до 650 единиц арматуры в год и занять до 60 процентов отечественного рынка.

Криогенная арматура используется в трубопроводах, котлах и резервуарах для хранения и транспортировки жидких и газообразных продуктов — воздуха, кислорода, азота, аргона. Рабочая температура — от -196 до +80 градусов. В медицине такая арматура входит в состав криогенных газификаторов для хранения азота и кислорода. В нефтегазовой отрасли её применяют в оборудовании для добычи, воздухоразделительных установках, системах сжижения газа и транспортных цистернах.

Инвестиции в модернизацию составили 135 миллионов рублей. Из них 100 миллионов в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе «Проекты развития».

На средства закупили высокотехнологичное оборудование. Уровень локализации продукции — 100 процентов, всё делается из отечественных комплектующих. Предприятие остаётся единственным в стране производителем криогенной арматуры с полным циклом на российских материалах, уточнили в ФРП.

Ранее предприятие уже запустило в Омске первое отечественное серийное производство вакуумных криогенных насосов. Их используют при создании ракетно-космической техники и электронной компонентной базы. Инвестиции в тот проект составили 140 миллионов рублей, 70 из них предоставил ФРП.