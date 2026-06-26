В Гатчинском районе Ленинградской области на «Заводе высотных конструкций» автоматизировали производство. Предприятие выпускает стремянки, лестницы-трансформеры, вышки-туры и другое высотное оборудование под брендом «Новая Высота».

Инвестиции в модернизацию превысили 316 миллионов рублей. Из них 252 миллиона в виде льготного займа по программе «Производительность труда» предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

На эти средства завод оснастили современным оборудованием: роботизированной штамповочной линией с прессовым комплексом и интегрированными роботами, прессом усилием 400 тонн, установкой для гибки металла с ЧПУ, станками для лазерной резки труб с автоматической подачей профиля и станком для резки листового металла.

Автоматизация позволила нарастить выпуск на 11 процентов — до 770 тысяч единиц продукции в год. Завод планирует занять до 30 процентов отечественного рынка.

«С привлечением средств федерального Фонда развития промышленности мы менее чем за год провели серьезную автоматизацию и роботизацию производства. Это дало возможность снизить до минимума ручной труд, повысить качество продукции и производительность труда. Так, внедрение автоматического оборудования для лазерной резки позволило увеличить мощности заготовительного участка», — рассказал директор по развитию ООО «Завод высотных конструкций» Дмитрий Антонов.

Продукция поставляется в крупные строительные сети («Лемана Про», «Петрович», «Максидом», «Бауцентр»), на маркетплейсы («Все Инструменты.ру», Ozon, Wildberries), а также экспортируется в Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Уровень локализации производства — 100 процентов, всё делается из отечественных материалов и сырья.

Ранее предприятие уже привлекало займы ФРП для увеличения выпуска алюминиевых лестниц и стремянок, а также для запуска производства профессиональных вышек-тур высотой до 14 метров. Общий объём инвестиций в те проекты составил 260 миллионов рублей.