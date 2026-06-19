На Свердловском заводе «Стройдормаш» в Алапаевске увеличили выпуск буровой и строительной техники. После модернизации предприятие сможет выпускать до 99 машин в год вместо 87.

Обновление станочного парка позволило не только нарастить объёмы, но и повысить качество продукции. Инвестиции в проект превысили 165 миллионов рублей. Из них 93,6 миллиона выделил федеральный Фонд развития промышленности, ещё 10,4 миллиона — Фонд технологического развития промышленности Свердловской области.

На эти средства завод закупил обрабатывающие центры, листогибочный и трубогибочный прессы. Техника, которую выпускает «Стройдормаш», — многофункциональные краны, разведочные и бурильные машины — применяется для бурения скважин, установки опор ЛЭП, монтажа фундаментов, перевозки грузов и геологоразведки. Она используется в энергетике, промышленном и гражданском строительстве, при обустройстве нефтегазовых объектов.

Доля импорта в этом сегменте, по оценкам предприятия, составляет около 67 процентов. Основные поставщики — Китай и Южная Корея. «Стройдормаш» увеличивает выпуск отечественной техники, чтобы снизить импортозависимость. Уровень локализации — 100 процентов: используется только российское сырьё и материалы.

«Мы сотрудничаем с Фондом развития промышленности уже в рамках третьего проекта — и это яркое подтверждение эффективности нашего партнерства. Новый заем мы направили на закупку двух современных обрабатывающих центров, станка и пресса: это позволило нарастить производственные мощности и расширить линейку выпускаемой продукции. Сегодня перед отечественными производителями, в том числе и перед нами, стоит стратегическая цель — насытить рынок техникой, которая ранее поставлялась из-за рубежа. Мы не просто выполняем задачи по импортозамещению: мы создаем конкурентоспособное оборудование с улучшенными характеристиками, адаптированное под реальные потребности», — рассказалгенеральный директор АО «Стройдормаш» Вадим Ануфриев.

Ключевые заказчики — «Россети», «Новатэк», «Сургутнефтегаз», «РЖД» и другие компании, ведущие буровые работы. Продукция завода также поставляется в Беларусь, Армению и Узбекистан.

Ранее компания уже провела техническое перевооружение с привлечением двух займов ФРП на общую сумму около 40 миллионов рублей.