По реконструированному мосту в Амурской области запущено движение автотранспорта

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В Мазановском районе Амурской области завершена реконструкция моста.

Сооружение расположено на 76 километре автомобильной дороги Серышево — Сапроново — Новокиевский Увал через ключ Тёплый. Оно соединяет Мазановский и Селемджинский районы.

Мост был в аварийном состоянии из-за паводков. Его реконструкция началась чуть больше года назад, подрядчиком выступило OOO «Амуравтодор» в рамках программы «Развитие транспортной системы Амурской области». На время строительных работ автомобили двигались по временному объезду. На сегодняшний день ремонт полностью завершен, мост открыт для транспорта.

Это уже третий мост, восстановленный на участке от федеральной дороги «Амур» до села Новокиевский Увал. В 2019 году привели в порядок путепровод на 73 километре через реку Каменушка, в 2022 — на 66 километре через ручей.

Новые сооружения соответствуют нормативным требованиям, будут выдерживать наводнения, спокойно пропускать потоки воды, а главное — дадут жителям стабильную транспортную связь.

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