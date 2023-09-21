«Яковлев» открыл новый авиационный учебный центр в «Сколково»

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ПАО «Яковлев» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) открыл в инновационном центре «Сколково» новый авиационный учебный центр (АУЦ) РАТА, который станет одной из основных площадок для обучения пилотов гражданской авиации на новые самолеты отечественного производства.

На сегодняшний день в «Сколково» уже функционирует полнопилотажный тренажер и тренажер аварийно-спасательной подготовки для самолета SSJ-100, которые ранее располагались на территории ЛИИ Громова в г. Жуковский. С открытием площадки АУЦ в «Сколково» значительно возросла его пропускная способность по теоретической подготовке, а также улучшилась транспортная доступность.

© www.uacrussia.ru

«За 3 года функционирования авиационного учебного центра РАТА было подготовлено 212 пилотов и 977 специалистов из числа инженерно-технического и наземного персонала. Этот опыт мы планируем масштабировать на весь Дивизион гражданской авиации — к 2030 году в эксплуатацию будут введены в общей сложности 12 новых тренажеров для четырех типов воздушных судов — SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114. Часть из них разместится здесь, в „Сколково“, где у нас есть еще три места для полнопилотажных тренажеров, а также опция по строительству второй очереди», — отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директора ПАО «Яковлев» Андрей Богинский на церемонии открытия центра.

Учебный центр РАТА, созданный в 2020 году как дочернее общество ПАО «Яковлев», сегодня предлагает более 70 программ подготовки, включая изучение компонентов, повышение квалификации персонала и другие.