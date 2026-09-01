Серийный выпуск ультразвуковых сканеров с ИИ наладили в Москве
Аппарат «РуСкан 80» помогает врачам эффективно проводить исследования и быстро анализировать данные.
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» стартовало серийное производство ультразвуковых сканеров со встроенным искусственным интеллектом.
11 таких аппаратов уже работают в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, Московской, Курской, Рязанской, Свердловской и Ростовской областей, а также в Алтайском и Ставропольском крае.
«РуСкан 80» оснастили широкоформатным монитором 23,8 дюйма и сенсорной панелью управления 14 дюймов. Акушерам-гинекологам доступны высокоплотные монокристальные датчики и объемная визуализация, позволяющая видеть все этапы развития ребенка; кардиологи благодаря оценке сократимости миокарда и нагрузочным пробам с помощью устройства могут распознавать патологии сердца на ранних стадиях; для онкологов разработан режим эластографии — ультразвук сканирует ткани и помогает выявлять новообразования.
Разработчик и производитель устройства — научно-производственное объединение (НПО) «Сканер» — резидент ОЭЗ «Технополис Москва» с 2022 года.
Ранее предприятие в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» оптимизировало выпуск ультразвуковых систем, выбрав пилотным потоком процесс изготовления модели «РуСкан 65».
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