Аппарат «РуСкан 80» помогает врачам эффективно проводить исследования и быстро анализировать данные.

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» стартовало серийное производство ультразвуковых сканеров со встроенным искусственным интеллектом.

11 таких аппаратов уже работают в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, Московской, Курской, Рязанской, Свердловской и Ростовской областей, а также в Алтайском и Ставропольском крае.

«РуСкан 80» оснастили широкоформатным монитором 23,8 дюйма и сенсорной панелью управления 14 дюймов. Акушерам-гинекологам доступны высокоплотные монокристальные датчики и объемная визуализация, позволяющая видеть все этапы развития ребенка; кардиологи благодаря оценке сократимости миокарда и нагрузочным пробам с помощью устройства могут распознавать патологии сердца на ранних стадиях; для онкологов разработан режим эластографии — ультразвук сканирует ткани и помогает выявлять новообразования.

Разработчик и производитель устройства — научно-производственное объединение (НПО) «Сканер» — резидент ОЭЗ «Технополис Москва» с 2022 года.

Ранее предприятие в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» оптимизировало выпуск ультразвуковых систем, выбрав пилотным потоком процесс изготовления модели «РуСкан 65».