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2 дня назад 2874
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termometrix Производство

Серийный выпуск ультразвуковых сканеров с ИИ наладили в Москве

© cdn.10nauki.ru

Аппарат «РуСкан 80» помогает врачам эффективно проводить исследования и быстро анализировать данные.

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» стартовало серийное производство ультразвуковых сканеров со встроенным искусственным интеллектом.

11 таких аппаратов уже работают в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, Московской, Курской, Рязанской, Свердловской и Ростовской областей, а также в Алтайском и Ставропольском крае.

«РуСкан 80» оснастили широкоформатным монитором 23,8 дюйма и сенсорной панелью управления 14 дюймов. Акушерам-гинекологам доступны высокоплотные монокристальные датчики и объемная визуализация, позволяющая видеть все этапы развития ребенка; кардиологи благодаря оценке сократимости миокарда и нагрузочным пробам с помощью устройства могут распознавать патологии сердца на ранних стадиях; для онкологов разработан режим эластографии — ультразвук сканирует ткани и помогает выявлять новообразования.

© cdn.10nauki.ru

Разработчик и производитель устройства — научно-производственное объединение (НПО) «Сканер» — резидент ОЭЗ «Технополис Москва» с 2022 года.

Ранее предприятие в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» оптимизировало выпуск ультразвуковых систем, выбрав пилотным потоком процесс изготовления модели «РуСкан 65».

© cdn.10nauki.ru
© cdn.10nauki.ru

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Источник: наука.рф

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm04.09.26 14:34:06

    А вот интересно, а чьи у них мониторы и сами датчики, кто производитель?

    #1320943