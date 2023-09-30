Машины для Луганска
Школы ЛНР получили 32 автобуса
«32 ярких жёлтых ПАЗика прибыли в Республику в рамках Программы социально-экономического развития на 2023 год», — говорится в сообщении Министерства образования и науки ЛНР,
Автобусы комфортабельные, оснащены ремнями безопасности, переговорными устройствами, выдвижными подножками, полностью соответствуют требованиям безопасности.
Основная часть автобусов поступит на баланс сельских учреждений образования, а также тех заведений, которые приняли учеников из разрушенных при обстрелах школ.
«Всего в этом учебном году был закуплен 51 автобус, но программа по обеспечению организаций образования транспортом будет продолжаться и в следующем году. За три года будет полностью обновлён школьный автопарк», — отметила пресс-служба Министерства.
Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил вторую партию спецавтомобилей для переоснащения своего автопарка.
Первые 8 автомобилей поступили в начале сентября, вторая партия из 10 автомобилей — 22 сентября. Всего до конца года ожидается поступление ещё 19 спецавтомобилей.
Все автомобили Б класса «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель» производства Горьковского автомобильного завода.
Машины будут доставлены в Лутугино, Антрацит, Красный Луч, Сватово, Старобельск, Рубежное, поселки городского типа Марковка, Белокуракино, Троицкое и поселок Мостки.
Автопарк скорых на остальной территории ЛНР в течении последнего периода переоснастили на 80%.
До конца года также в Республику придут 80 автобусов для парка общественного транспорта.
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