В Тюменской области запущено производство термобумаги и чековой ленты

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В Тюменском районе 22 сентября официально запущено производство термобумаги и чековой ленты. Предприятие обеспечило около сотни жителей рабочими местами. «Боровская бумажная компания» реализует импортозамещаемый проект по выпуску термобумаги из российского сырья. В 2022 году предприятие приобрело производственный комплекс площадью 4 тыс. кв. метров. Выполнена реконструкция и капитальный ремонт здания, приобретено уникальное оборудование. Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей. Первый этап проекта реализован при содействии инвестиционного агентства Тюменской области.

Предприятие оснащено машиной для нанесения клея-расплава, высокоскоростным продольно-резательным станком, системой для смешивания химического состава, машиной для нанесения покрытия на термобумагу, паровым двухходовым жаротрубным котлом, машиной для полиграфической печати, машиной для флексографической печати, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Развите предприятия началось в 2021 гду, сперва здесь занимались только резкой бобин на чековые ролики. Предприяте стремительно равивалось и уже весной 2023 года стало известно, что грандиозные планы воплощаются в жизнь — началась наладка оборудования полного цикла производства чековой ленты.