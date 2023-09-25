В Северодвинске сдан в эксплуатацию мост через Никольское устье

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Масштабная реконструкция моста на остров Ягры и расширение прилегающего к нему шоссе полностью завершены. Ягринский мост официальтно сдан 22 сентября.

Работы велись с 2019 года за счет госпрограмм, а с 2022 года объект реконструировался в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

© kaluga.bkdrf.ru

Мост имеет большое значение для жителей Северодвинска, поскольку является единственным сооружением, соединяющим остров Ягры с материковой частью города. Это один из самых важных и одновременно сложных с технической точки зрения объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Поморье, отмечается в сообщении.

Старый мост был построен в 1954 году и уже не отвечал современным требованиям, поэтому дорожникам фактически пришлось возводить новое сооружение. Протяженность нового четырёхполосного автомобильного моста через Никольское устье в сторону Бычьего пролива составляет почти 186 метров. Он оборудован пешеходной дорожкой и системой транспортной безопасности.

Возведение моста стало уникальным для региона, ведь при строительстве фундамента опор использовались особые технологии. Они были применены при строительстве Крымского моста.

Это технология RCD-бурения, или бурения с обратной промывкой, позволила надёжно закрепить опоры в непростом, илистом грунте Северной Двины. Монолитные колонны погрузили на сорокаметровую глубину. Проект был назван реконструкцией, но по факту строители возвели абсолютно новое сооружение.

Четыре года работы, 186 метров и три миллиарда рублей.

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© kaluga.bkdrf.ru

© kaluga.bkdrf.ru

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Фото — https://kaluga....-severnoy-dviny