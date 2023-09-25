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Дорожное строительство

В Северодвинске сдан в эксплуатацию мост через Никольское устье

 © kaluga.bkdrf.ru

Масштабная реконструкция моста на остров Ягры и расширение прилегающего к нему шоссе полностью завершены. Ягринский мост официальтно сдан 22 сентября.

Работы велись с 2019 года за счет госпрограмм, а с 2022 года объект реконструировался в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

 © kaluga.bkdrf.ru

Мост имеет большое значение для жителей Северодвинска, поскольку является единственным сооружением, соединяющим остров Ягры с материковой частью города. Это один из самых важных и одновременно сложных с технической точки зрения объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Поморье, отмечается в сообщении.

Старый мост был построен в 1954 году и уже не отвечал современным требованиям, поэтому дорожникам фактически пришлось возводить новое сооружение. Протяженность нового четырёхполосного автомобильного моста через Никольское устье в сторону Бычьего пролива составляет почти 186 метров. Он оборудован пешеходной дорожкой и системой транспортной безопасности.

Возведение моста стало уникальным для региона, ведь при строительстве фундамента опор использовались особые технологии. Они были применены при строительстве Крымского моста.

Это технология RCD-бурения, или бурения с обратной промывкой, позволила надёжно закрепить опоры в непростом, илистом грунте Северной Двины. Монолитные колонны погрузили на сорокаметровую глубину. Проект был назван реконструкцией, но по факту строители возвели абсолютно новое сооружение.

Четыре года работы, 186 метров и три миллиарда рублей.

 © static.mk.ru

 © kaluga.bkdrf.ru

 © kaluga.bkdrf.ru

https://www.pom...o1yr4o530888486

Фото — https://kaluga....-severnoy-dviny

Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/153348

мост, Архангельская область
  • Нет аватара termometrix
    25.09.2309:48:37

    Обновление перехода стало крупнейшим дорожным проектом в Архангельской области за последние годы — благодаря его вводу движение между островом и городом станет намного комфортнее.

    Помимо строительства нового искусственного сооружения, специалисты также расширили до четырёх полос участок Ягринского шоссе с обустроенными велодорожками и электроосвещением как на самом сооружении, так и на подъездах к нему.

    В ходе работ применялась технология RCD-бурения с обратной промывкой — та же, что и при строительстве Крымского моста.

    Общая протяжённость объекта составила более 3 км.

    https://vk.com/...67937894_145607

       

    #1268977
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