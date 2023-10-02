Головной траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701 вышел на ходовые испытания

Головной траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701, строящийся на Судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в ОСК) для рыбопромышленного холдинга «Норебо», отправился на ходовые испытания. Они пройдут в Балтийском море вблизи острова Гогланд и продлятся около 14 дней.

Съемочная группа «Медиапалубы» проводила судно в море и подготовила эксклюзивный фоторепортаж, который можно посмотреть по ссылке .

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Головной траулер проекта 170701 был заложен на «Северной верфи» 23 ноября 2018 года. Спуск на воду состоялся 1 сентября 2020 года. «Капитан Соколов» — большой морозильный рыболовный траулер-процессор, предназначенный для ловли различных видов рыбы посредством донного и пелагического траления с возможностью использования двух тралов.

Конструктивной особенностью траулера является новая архитектура носовой оконечности Enduro Bow, что придаёт судну особый, неповторимый и узнаваемый стиль. Подобная форма носа увеличивает рабочее пространство на судне, улучшает мореходные качества судна. Из-за закрытой формы носа вода не заливается на палубу при прохождении волны и уменьшает удары встречной волны в носовую оконечность, а также снижает обледенение корпуса.

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